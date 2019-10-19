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«Аэрофлот» оштрафовали на 290 тыс. руб. за массовые задержки выдачи багажа

12:25 19.10.2019
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Авиакомпания "Аэрофлот" и ее должностные лица оштрафованы на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову. 

Транспортная прокуратура в июне-июле в ходе проверки в связи с массовыми задержками обработки багажа в Шереметьево выявила грубые нарушения. Проверка показала, что данной ситуации предшествовала передача с 1 июня полномочий по наземному обслуживанию в части обработки багажа от "Аэрофлота" к ООО "Шереметьево Хэндлинг". При этом при передаче полномочий не было принято достаточных мер по подготовке к полной передаче функций обработки багажа, не обеспечено необходимое количество обслуживающего персонала.

В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого уволены пять руководителей обслуживающей организации. 

Темы: Аэропорт Шереметьево, Российские авиакомпании, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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19.10.2019, 15:18
Гость: Ого, как круто?

Сколько они должны выплатить пассажирам из этого крошечного штрафа, за причиненные неудобства и мытарства?
Или штраф пошел в бюджет, а не на компенсацию причиненного неудобства пассажирам.
Кому из пострадавших пассажиров выплатили деньги за это безобразие?
19.10.2019, 14:00
Гость: Юляша

290 тыс ?Это за плевок мимо урны больше наказывают...смех :)))
штрафовать надо было на 29 миллионов евро как минимуим.
19.10.2019, 13:42
Гость: Ну-ну

Теперь Аэрофлотовское начальство будет лихорадочно искать как бы эти деньги отобрать у пассажиров
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