«Аэрофлот» оштрафовали на 290 тыс. руб. за массовые задержки выдачи багажа

12:25

Авиакомпания "Аэрофлот" и ее должностные лица оштрафованы на 290 тыс. рублей за массовые задержки выдачи багажа летом в аэропорту Шереметьево, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

Транспортная прокуратура в июне-июле в ходе проверки в связи с массовыми задержками обработки багажа в Шереметьево выявила грубые нарушения. Проверка показала, что данной ситуации предшествовала передача с 1 июня полномочий по наземному обслуживанию в части обработки багажа от "Аэрофлота" к ООО "Шереметьево Хэндлинг". При этом при передаче полномочий не было принято достаточных мер по подготовке к полной передаче функций обработки багажа, не обеспечено необходимое количество обслуживающего персонала.

В связи с этим прокурор внес представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого уволены пять руководителей обслуживающей организации.