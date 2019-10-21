Медведев предложил создать более понятный и эффективный КоАП
Стране необходим новый кодекс об административных правонарушениях, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
По его словам, современный КоАП состоит из «огромного количества статей, которые десятки раз менялись», он неудобен к применению и не эффективен.
В частности, современный КоАП содержит большое количество составов административных правонарушений, которые вменяются, в том числе, и бизнесу.
«Наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс административных правонарушений», - рассказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».
Ранее Медведев поручил подготовить проект нового КоАП, который должен стать более компактным, четким и логичным.