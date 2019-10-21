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Медведев предложил создать более понятный и эффективный КоАП

11:40 21.10.2019
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Стране необходим новый кодекс об административных правонарушениях, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

По его словам, современный КоАП состоит из «огромного количества статей, которые десятки раз менялись», он неудобен к применению и не эффективен.

В частности, современный КоАП содержит большое количество составов административных правонарушений, которые вменяются, в том числе, и бизнесу.

«Наша задача — создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития кодекс административных правонарушений», - рассказал Медведев в интервью телеканалу «Россия 24».

Ранее Медведев поручил подготовить проект нового КоАП, который должен стать более компактным, четким и логичным. 

Темы: Глава правительства России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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21.10.2019, 19:13
Гость: Майор

А чья ?
21.10.2019, 18:58
Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство

В КоАП все обосновано и понятно, и именно в этом проблема. Дело в том что КоАП мешает совершать преступления. Поэтому фальшивая власть заговорила о сокращении КоАП. А эффективность, это из другой оперы, из сферы правоприменения и коррупции, т.е. суда и следствия.
21.10.2019, 18:20
Гость: Фальшивая власть - фальшивое государство

Другими словами, по плану фальшивой власти, преступления совершаемые хозяевами и управляющими бизнеса, по новому КоАП преступлениями считаться не будут. Например ст. 5.27, 5.27.1, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34 КоАП РФ санкционируют ответственность работодателей за нарушение ТК РФ. Соответственно удаление содержания данных статей из нового КоАП приведет к кратному возрастанию количества данных преступлений, количества пострадавших, росту социальной напряженности, и в конце-концов к социальному взрыву. Прекрасный план.
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