Медведев призвал людей готовиться к массовой переквалификации

16:40

Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что людям необходимо начинать готовиться к серьезной переквалификации. По его словам, это связано с тем, что сейчас в мире происходит роботизация труда и низкоквалифицированную работу должны выполнять роботы, а людям необходимо научиться с ними работать.

Об этом Медведев заявил в своем выступлении на форуме «Открытые инновации - 2019», сообщает РБК.

«В мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», - сказал Медведев. Несмотря на большое количество машин в этих государствах, уровень занятости там остается высоким, добавил он.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько раз говорила о плюсах и минусах роботизации. По ее мнению, замена людей роботами будет эффективна в отраслях, требующих рутинного труда, работа в которых складывается из выполняемых по жестким правилам последовательности простейших операций.

Побочным эффектом роботизации называлось высвобождение большого числа работников сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. При этом Матвиенко отмечала, что роботы не смогут заменить депутатов, так как в законодательной сфере необходимы целеполагание, творчество и смысловое наполнение.

Опубликованное ранее исследование РАНХиГС также показало, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за роботизации.