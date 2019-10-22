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Медведев призвал людей готовиться к массовой переквалификации

16:40 22.10.2019
Медведев
Дмитрий Медведев © KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер России Дмитрий Медведев заявил, что людям необходимо начинать готовиться к серьезной переквалификации. По его словам, это связано с тем, что сейчас в мире происходит роботизация труда и низкоквалифицированную работу должны выполнять роботы, а людям необходимо научиться с ними работать.

Об этом Медведев заявил в своем выступлении на форуме «Открытые инновации - 2019», сообщает РБК.

«В мире работает порядка 2,5 млн роботов. Но в основном это в отдельных странах, которые сделали для себя выбор и которые к этому технологически и финансово готовы: это Корея, Германия, Сингапур», - сказал Медведев. Несмотря на большое количество машин в этих государствах, уровень занятости там остается высоким, добавил он.

Напомним, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко несколько раз говорила о плюсах и минусах роботизации. По ее мнению, замена людей роботами будет эффективна в отраслях, требующих рутинного труда, работа в которых складывается из выполняемых по жестким правилам последовательности простейших операций.

Побочным эффектом роботизации называлось высвобождение большого числа работников сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг. При этом Матвиенко отмечала, что роботы не смогут заменить депутатов, так как в законодательной сфере необходимы целеполагание, творчество и смысловое наполнение.

Опубликованное ранее исследование РАНХиГС также показало, что к 2030 году компетенции 45,5% работников в России могут потерять актуальность из-за роботизации.

Темы: Рынок труда и безработица в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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22.10.2019, 23:51
Гость: ABCD

Предлагаю переквалифицировать всех чиновников в дворники, и заменить их всех роботами и компьютерами. 100% эффективность для го-ва, экономия зарплат, содержание всего этого стада крупно рогатых слуг народа, х охраны и сытой жизни дорого обходится стране.
А молодёжь поставить приглядывать за машинами как молодых специалистов.
Светлейший князь так же может вернутся к истокам своей молодости где работал по назначению- дворником. Хотя что то мне подсказывает, что им были сильно недовольны именно как дворником.
22.10.2019, 22:33
Гость: Брехня!

Ты нам пел, что 5 магазинов, потом 6, а также консалтинг Зименса за миллионы.
Нихренанеделанье с путешествиями по Явропам.
Дети миллионеры. В семье одни Мерседесы.
Врал?
22.10.2019, 22:29
Гость: Служба

у него такая. За то и деньги плотят.
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