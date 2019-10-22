Больше половины россиян заявили, что не влияют на события в стране

11:01

Больше половины россиян заявили, что не имеют никакого влияния на то, что происходит в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные агентством «Интерфакс».

В общей сложности 58% респондентов ответили, что не могут влиять на происходящие в стране события. О том, что их действия в той или иной мере влияют на положение дел в стране заявили 38% опрошенных, из которых 5% заявили, что влияют в полной мере на происходящее, 6% - оказывают существенное влияние и 27% - незначительно влияют.

Около 57% процентов россиян в той или иной мере считают себя ответственными за события в стране. Из них только 11% считают, что могут существенно повлиять на происходящее.

Не считают себя ответственными за то, что происходит в России 39% жителей страны.