]]> ]]>
Главная В России Новости

Больше половины россиян заявили, что не влияют на события в стране

11:01 22.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Больше половины россиян заявили, что не имеют никакого влияния на то, что происходит в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», опубликованные агентством «Интерфакс».

В общей сложности 58% респондентов ответили, что не могут влиять на происходящие в стране события. О том, что их действия в той или иной мере влияют на положение дел в стране заявили 38% опрошенных, из которых 5% заявили, что влияют в полной мере на происходящее, 6% - оказывают существенное влияние и 27% - незначительно влияют.

Около 57% процентов россиян в той или иной мере считают себя ответственными за события в стране. Из них только 11% считают, что могут существенно повлиять на происходящее.

Не считают себя ответственными за то, что происходит в России 39% жителей страны. 

Темы: Общественное мнение
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.10.2019, 15:38
Гость: Бушприт

Ага а ты попробуй и узнаешь
22.10.2019, 15:34
Гость: Кому на Руси жить хорошо

5% заявили, что влияют в полной мере на происходящее

Читать полностью: https://www.km.ru/v-rossii/2019/10/22/obshchestvennoe-mnenie/858714-bolshe-poloviny-rossiyan-zayavili-chto-ne-vliyayut
22.10.2019, 15:26
Гость: Преосвященство

в точку!
Все комментарии (17)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.