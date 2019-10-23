Самолеты США «потренировались бомбардировать» Крым

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Над Черным морем провели тренировку сразу два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress американских ВВС. Один из них сымитировал бомбардировку Крыма, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.

Согласно сведениям аккаунта в Twitter PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации, речь может идти о маневрах 19 октября. Известно, что сам полет длился 12 часов, а в учениях также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.

Как указывают «Известия», самолеты, пролетавшие над Черным морем, способны нести ядерное оружие. Бомбардировщики B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Англии. Туда самолеты перебросили 10 октября: в составе группы были четыре стратегических B-52H.

В августе сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142.