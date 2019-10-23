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Самолеты США «потренировались бомбардировать» Крым

10:01 23.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Над Черным морем провели тренировку сразу два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress американских ВВС. Один из них сымитировал бомбардировку Крыма, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.

Согласно сведениям аккаунта в Twitter PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации, речь может идти о маневрах 19 октября. Известно, что сам полет длился 12 часов, а в учениях также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.

Как указывают «Известия», самолеты, пролетавшие над Черным морем, способны нести ядерное оружие. Бомбардировщики B-52H стартовали с авиабазы Фэрфорд в Англии. Туда самолеты перебросили 10 октября: в составе группы были четыре стратегических B-52H.

В августе сообщалось, что британские истребители Typhoon перехватили и сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142.

Темы: Крым, США, Военная авиация в мире
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 17:15
Гость: Не надо паники!

Веховоды США давно РФ считают своей завоеванной без боя территорией. Возразить этому может только тот, кто не вникает в структуру собственников объектов экономики, расположенных в России. Какой же идиот станет бомбить свои объекты? Нам продемонстрирован демарш управляющего рабовладельческой плантацией.
23.10.2019, 16:58
Гость: личный опыт

это все сделано с целью роста производства в США памперсов для американских летчиков и других пиндосовских вояк.
23.10.2019, 16:17
Гость: да-да

"Напаление на ядерную державу - кердык всем, особливо густонаселенной америке". А она, что, на самом деле, густонаселенная? Как Япония или меньше? Похоже, много меньше, плотность населения - раза в 5 более высокая, чем в РФ.Густонаселенностью, значит, не пахнет. Но, наверно, в РФ население размещено более неравномерно, чем в США. Второе: это забавы, чтобы подбодрить Европу: мол, в случае чего - подмогнем. В РФ очень слабо понимают причины ВОВ, раньше преобладал псевдоклассовый подход( уничтожение социализма), а сейчас - псевдошовинистический( стремление "командовать всем миром, а РФ, дескать, "мешает"). С точки зрения здравого смысла, сейчас у США не может быть стремления "уничтожить" или дезинтегрировать РФ. Англосаксонское сообщество имеет все необходимое и достаточное для хорошей жизни. Без РФ.Как -никак, примерно пятая часть земной суши и соответствующая часть земных богатств. При населении в 6% земного(приблизительно), хватит.
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