Более 60% россиян заявили о доверии армии

09:49

Наибольшим доверием у россиян пользуется армия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные «Левада-центра».

Согласно результатам проведенного опроса, армии доверяют 63% жителей страны. Отмечается, что этот показатель вырос в два раза по сравнению с 2009 годом.

После армии, наибольшим доверием россиян пользуются президент и спецслужбы, которым доверяют 60 и 48 процентов респондентов соответственно. При этом, как отмечает агентство, доверие к президенту за последние 10 лет снизилось на 3%, тогда как доверие к спецслужбам выросло на 17%.

Показатели доверия также выросли у полиции (с 17% до 32%), прокуратуры (с 21% до 30%) и суда (с 21% до 28%).

А вот показатели доверия правительству и церкви снизились на 8% за последние 10 лет — 40% (48% в 2009 году) и 26% (34% в 2009 году) соответственно.

Уровень доверия к обеим палатам парламента и СМИ остался на прежнем уровне — 24% и 27% соответственно.

Наименьший уровень доверия граждане России высказали политическим партиям. Этот показатель составил всего 16%. При этом он также вырос в два раза за прошедшие 10 лет.

