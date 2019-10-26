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Суд арестовал подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков

00:46 26.10.2019
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов
Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов

Центральный районный суд Волгограда в пятницу арестовал на два месяца сотрудника компании "Национальная служба взысканий" (НСВ) Антона Бутурлакина, подозреваемого в хищении персональных данных клиентов банков, сообщает ТАСС.

Представитель следствия ходатайствовал об аресте, указывая, что у подозреваемого есть загранпаспорт. Кроме того, он был задержан при попытке уехать из региона. При этом адвокат заявил, что Бутурлакин написал явку с повинной и просил для него меру пресечения, не связанную с арестом. 

По данным следователя, установлен пока только один эпизод - на данный момент известно, что он продал один портфель документов. За эту услугу подозреваемый, как полагает следствие, получил вознаграждение в 40 тыс. рублей. Не исключено, что эпизодов может быть больше.

Как сообщил на заседании следователь, "предварительным расследованием установлено, что в октябре 2019 года Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО "Национальная служба взыскания",… имея доступ к сведениям об открытых счетах, вкладах и персональных данных клиентов ПАО "Сбербанк России", составляющих банковскую тайну из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей". 

"Предварительным расследованием установлено, что Бутурлакин, работая в должности старшего руководителя ООО "Национальная служба взысканий",... из корыстной заинтересованности 17 октября 2019 года осуществил передачу через... интернет третьим лицам указанных сведений, получив в качестве вознаграждения 40 тыс. рублей", - сказал представитель следствия.

Бутурлакин признал вину в суде и извинился за случившееся.

Темы: Расследование преступлений в России, Банки в России
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