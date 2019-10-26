Мария Бутина вернулась в Россию

13:00

Россиянка Мария Бутина прибыла в Россию из США, где она отбывала тюремный срок за лоббирование интересов России без регистрации иностранным агентом.

@RT_com / twitter

В зоне прилета терминала D аэропорта Шереметьево ее встречали десятки журналистов.

«Перелет (прошел.—ред.) хорошо, я очень-очень-очень рада вернуться домой. Я очень благодарна всем, кто меня поддерживал, всем российским гражданам, которые помогали и писали мне письма, помогали словом и делом и жертвовали деньги на мою защиту. Я безумно рада вновь увидеть семью. Спасибо огромное МИДу и дипломатам, которые за меня боролись каждый день и пробивались во все места, где меня держали. Они сделали и делают все, что могли. Спасибо огромное всем общественным организациям, которые поддерживали меня. Ребята, я не сдалась только потому, что я знала, что я просто не имею права, я просто не могу. Спасибо вам большое. И знаете, я еще бы хотела сказать <...> Русские не сдаются!»— приводит слова Бутиной "Коммерсант".

Мария Бутина вышла в сопровождении отца Валерия Бутина и официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Валерий Бутин зачитал с телефона обращение, в котором поблагодарил всех за помощь, в первую очередь МИД. Он также поблагодарил СПЧ, уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову, председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, Фонд защиты национальных ценностей, адвокатов, журналистов. Преследование своей дочери Валерий Бутин назвал незаконным.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября. Российский МИД неоднократно заявлял протесты американским властям, называя дело «сфабрикованным».