В Петербурге 12-летние братья набросились с ножом на мать

15:48

Жительница Санкт-Петербурга погибла от рук своих сыновей в Красногвардейском районе города.

Около трёх часов ночи 27 октября в полицию позвонила женщина, которая заявила, что в квартире на улице Стасовой дети убили свою мать. Приехавшие на место сотрудники обнаружили погибшую с ножевыми ранениями в области живота, пишет «Фонтанка».

Преступление совершили мальчики-близнецы 12 лет. Их отец в момент убийства также находился дома. В квартире распивали алкоголь. Спиртное разрешалось и детям. Угар от выпитого перерос в драку, в которой братья выместили агрессию на мать.

Данная семья хорошо известна социальным службам.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело об убийстве. В производстве отсутствуют подозреваемые. Братьям по 12 лет, так что под уголовную ответственность они не попадают и задержанию не подлежат. Социальным службам предстоит определить место их содержания, вероятно, им станет спецучреждение.