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В Петербурге 12-летние братья набросились с ножом на мать

15:48 27.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Жительница Санкт-Петербурга погибла от рук своих сыновей в Красногвардейском районе города. 

Около трёх часов ночи 27 октября в полицию позвонила женщина, которая заявила, что в квартире на улице Стасовой дети убили свою мать. Приехавшие на место сотрудники обнаружили погибшую с ножевыми ранениями в области живота, пишет «Фонтанка».

Преступление совершили мальчики-близнецы 12 лет. Их отец в момент убийства также находился дома. В квартире распивали алкоголь. Спиртное разрешалось и детям. Угар от выпитого перерос в драку, в которой братья выместили агрессию на мать.

Данная семья хорошо известна социальным службам. 

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело об убийстве. В производстве отсутствуют подозреваемые. Братьям по 12 лет, так что под уголовную ответственность они не попадают и задержанию не подлежат. Социальным службам предстоит определить место их содержания, вероятно, им станет спецучреждение.

Темы: Санкт-Петербург, Подростковая преступность в России
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 01:07
Гость: Cудмедэксперт

А потом такие пьяные дети 5-6 лет бросаются под колёса машин уважаемым людям!
27.10.2019, 22:30
Гость: Если

детишек начинать поить водкой лет с 5, то они и в 6 уже родителей резать начнут.
"Край непуганых идиотов" (с)И.Ильф, Е.Петров
27.10.2019, 19:54
Гость: blog2038,.

Папульку неплохо бы того, запереть и выбросить ключ.
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