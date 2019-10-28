Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети

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Президент РФ Владимир Путин поручил проработать введение уголовной ответственности за склонение к потреблению наркотиков либо их пропаганду. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

"Принять дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, предусматривающие: оперативное выполнение требований законодательства Российской Федерации, касающихся внесудебного ограничения доступа к размещаемой в информационно-телекоммуникационной Сети интернет информации о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также о местах их приобретения", - в частности, говорится в поручении.

В документе также указывается необходимость проработки вопроса о внесении "в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих уголовную ответственность за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Также среди мер, которые необходимо проработать, указывается обобщение совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ положительного опыта работы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно потребляющих такие средства или вещества, и использование этого опыта во всех субъектах страны, а также поддержка негосударственных организаций, участвующих в профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализующих программы комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, незаконно потребляющих такие средства или вещества.

Доклад необходимо представить до 10 января 2020 года, далее - ежеквартально. Ответственным назначен председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, срок - 1 декабря 2019 года.