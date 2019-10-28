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Россияне назвали самые дружественные страны

21:28 28.10.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Китай занял первое место в списке дружественных России стран - за него отдаои свои голоса почти половина жителей России (45%) . Об этом свидетельствуют  результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса, треть опрошенных (30%) считают прочными отношения с Белоруссией, еще 21% - с Казахстаном.

Также россияне назвали дружественными странами Сирию (13%), Францию (10%) и Германию (9%).

Самыми напряженными остаются отношения России с США. Так считают более половины респондентов (67%). В прошлом году этого мнения придерживались 75% россиян.

Недружественными являются отношения с Украиной (53% опрошенных), а также с Великобританией (25%). В 2018 году такую точку зрения имели 39% и 33% соответственно.

31% россиян допускают существование угрозы военного нападения на Россию, пишет ТАСС. Более половины (53%) считают, что она исходит от США. В то же время 61% заявляют об отсутствии такой угрозы.

 

Темы: Россия, Общественное мнение, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
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28.10.2019, 22:11
Гость: Alex202

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