Крупнейшим сетям стали массово отказывать в разрешении на продажу алкоголя

10:09

Крупнейшим торговым сетям, среди которых X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), стали отказывать в продлении или выдаче лицензий на торговлю спиртным. Из-за возникшей ситуации магазины могут лишиться 15% выручки, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке.

По словам собеседника, торговым сетям начали отказывать в лицензиях на алкоголь во второй половине 2019 года. Только в Москве и Подмосковье сети ежемесячно получают примерно 15 отказов. Источник утверждает, что в регионах ситуация еще хуже.

Происходящее связано с поправками в закон о госрегулировании оборота алкоголя, вступившими в силу в январе. Основанием для отказа в лицензии стали неоплаченные штрафы торговых сетей в сфере оборота спиртного. При этом, как отмечают в ритейле, сроки оплаты штрафов на момент отказов еще не истекли.

Чтобы решить ситуацию, розница после оплаты штрафов повторно обращается в профильные органы, однако процесс с выдачей лицензии занимает полгода. В этот период магазины не имеют право продавать спиртные напитки, из-за чего теряют выручку. Как считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, доля крепкого алкоголя составляет у федеральных сетей 15% от оборота.

Представители Минпромторга признают наличие проблемы, отмечая, что розница не всегда может своевременно отследить и уплатить штраф. В ведомстве уточнили, что работают над проектом, предполагающим отказ в выдаче лицензии только при наличии просроченной задолженности, а не штрафа в целом.