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Крупнейшим сетям стали массово отказывать в разрешении на продажу алкоголя

10:09 29.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Крупнейшим торговым сетям, среди которых X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), стали отказывать в продлении или выдаче лицензий на торговлю спиртным. Из-за возникшей ситуации магазины могут лишиться 15% выручки, сообщил «Коммерсанту» источник на рынке.

По словам собеседника, торговым сетям начали отказывать в лицензиях на алкоголь во второй половине 2019 года. Только в Москве и Подмосковье сети ежемесячно получают примерно 15 отказов. Источник утверждает, что в регионах ситуация еще хуже.

Происходящее связано с поправками в закон о госрегулировании оборота алкоголя, вступившими в силу в январе. Основанием для отказа в лицензии стали неоплаченные штрафы торговых сетей в сфере оборота спиртного. При этом, как отмечают в ритейле, сроки оплаты штрафов на момент отказов еще не истекли.

Чтобы решить ситуацию, розница после оплаты штрафов повторно обращается в профильные органы, однако процесс с выдачей лицензии занимает полгода. В этот период магазины не имеют право продавать спиртные напитки, из-за чего теряют выручку. Как считает директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз, доля крепкого алкоголя составляет у федеральных сетей 15% от оборота.

Представители Минпромторга признают наличие проблемы, отмечая, что розница не всегда может своевременно отследить и уплатить штраф. В ведомстве уточнили, что работают над проектом, предполагающим отказ в выдаче лицензии только при наличии просроченной задолженности, а не штрафа в целом.

Темы: Россия, Бренды и торговые марки, Министерство промышленности и торговли РФ
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 12:04
Гость: Шило

Да наплевать на магазины. Там па7ленки больше,чем в глухой деревне, в сельпо. При наличии рынка самогонных аппаратов, пусть они падавятся своими лицензиями. Банзай!!!! Братья по разуму.
29.10.2019, 11:20
Гость: Alex

значит, кому-то выгодно..А не бухать на НГ - да легко! Только не всем дано. Даже в своей собсной семье у каждого есть любитель выпить.
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