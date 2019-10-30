СК возбудил дело о геноциде по факту убийства 214 детей в Ейске в годы ВОВ

14:43

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По ее словам, решение о возбуждении дела было принято после изучения архивов ФСБ.

Согласно документам, обнародованным в начале октября, зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры, в 1942-1943 годах проводила карательные операции на территории Краснодарского края.

Девятого и десятого октября 1942 года члены зондеркоманды с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения региона от оккупантов в 1943 году в районе Широчанского хутора.

За эти преступления часть военнослужащих, в том числе Курта Кристмана, осудили. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие не понесли наказания.

"СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности", — прокомментировала решение СК РФ Петренко.

Ранее управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. В октябре к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в них погрузили воспитанников детдома и повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы.