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СК возбудил дело о геноциде по факту убийства 214 детей в Ейске в годы ВОВ

14:43 30.10.2019
© Фото предоставлено УФСБ по Краснодарскому краю
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде по факту убийства воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По ее словам, решение о возбуждении дела было принято после изучения архивов ФСБ.

Согласно документам, обнародованным в начале октября, зондеркоманда СС-10 "а", возглавляемая доктором Куртом Кристманом и имевшая на вооружении мобильные газовые камеры, в 1942-1943 годах проводила карательные операции на территории Краснодарского края.

Девятого и десятого октября 1942 года члены зондеркоманды с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача Гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома Ейска. Тела 214 убитых детей были обнаружены после освобождения региона от оккупантов в 1943 году в районе Широчанского хутора.

За эти преступления часть военнослужащих, в том числе Курта Кристмана, осудили. Однако Бедедекер, Кандлер, Штраух и другие не понесли наказания.

"СК России, основываясь на нормах международного права и национального законодательства, имеет все основания для производства расследования действий указанных лиц, поскольку в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге убийства и истребление гражданского населения до или во время войны составляют преступления против человечности, и такие преступления не имеют срока давности", — прокомментировала решение СК РФ Петренко.

Ранее управление ФСБ по Краснодарскому краю впервые обнародовало документы, которые раскрывают детали гибели 214 воспитанников детского дома в Ейске в годы Великой Отечественной войны. В начале Великой Отечественной войны в Ейск из Симферополя был эвакуирован детский дом. На Кубань перевезли около 300 ребят и воспитателей. В конце лета 1942 года город был оккупирован. В октябре к дому, где жили дети, подъехали несколько грузовиков, в них погрузили воспитанников детдома и повезли к месту погребения. Через 15 минут они были мертвы.

Темы: История Великой Отечественной войны, Память о Великой Отечественной войне
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Комментарии читателей
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30.10.2019, 19:45
Гость: Макар

Будут деньги вымогать у Германии. Иначе зачем это вспомнили...
30.10.2019, 18:53
Гость: Время Ч.

Думаю, дело это подняли из-за того, что фашизм снова начал поднимать свое рыло. И не только на Украине, хватает по всему шарику адептов.
30.10.2019, 18:40
Гость: xmyr

Уроды неусловные , Гитлер их учил забыть о сострадании , иначе они не выиграют войну на которую поставлено всё. А ВОТ откуда сейчас в РФ кучи "гуманитариев " за гуманную автоназию совсем не секрет, близнецов-братьев иногда различает только родинка на заднице ,которую не всегда видно.
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