Минтруд упростит сбор необходимых документов для пенсии

20:19

Министерство труда и социальной защиты населения РФ упростит процедуру назначения пенсии и сбор необходимых для этого документов.

Теперь для назначения или перерасчета пенсии не надо будет приносить документы, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда России или в федеральных государственных информационных системах.

Например, если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста: эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета, паспорта, свидетельства о браке и других документов. Или если человек есть в реестре инвалидов, эту информацию не надо будет подтверждать отдельно, пишет "Коммерсант".