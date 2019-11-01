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Минтруд упростит сбор необходимых документов для пенсии

20:19 1.11.2019
© KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Министерство труда и социальной защиты населения РФ упростит процедуру назначения пенсии и сбор необходимых для этого документов. 

Теперь для назначения или перерасчета пенсии не надо будет приносить документы, которые есть в распоряжении Пенсионного фонда России или в федеральных государственных информационных системах.

Например, если многодетная мать оформляет досрочную пенсию по старости, ей не нужно будет доказывать факт воспитания ребенка до восьмилетнего возраста: эту информацию проверят при помощи сведений индивидуального учета, паспорта, свидетельства о браке и других документов. Или если человек есть в реестре инвалидов, эту информацию не надо будет подтверждать отдельно, пишет "Коммерсант"

Темы: Положение пенсионеров в России, Министерство труда и социальной защиты населения РФ
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 23:19
Гость: ABCD

И в этом тоже есть свои плюсы, можно сэкономить денег на своих пенсионерах и увеличить количество персональных пенсионеров доброго царя в Израиле и там раз в пять поднять пенсии.
01.11.2019, 20:26
Гость: Итогом

упрощения станет отмена пенсий совсем.
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