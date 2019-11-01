]]> ]]>
Главная В России Новости

Бывший мэр Киселевска убит в собственном доме в Кузбассе

10:49 1.11.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит в результате перестрелки на территории своего приусадебного участка. Смертельное ранение также получил один из нападавших.

В настоящее время в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, вечером 31 октября супруга Лаврентьева заметила на участке силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Бывший чиновник вышел из дома с охотничьим ружьем. После этого «женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями», - сообщается на сайте управления СК РФ по Кемеровской области.

Недалеко от тела Лаврентьева находился труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением. Предположительно, его застрелил экс-чиновник.

Мотивы совершения преступления пока не известны. Устанавливается личность скрывшегося с места преступления второго человека. 

Одной из причин нападения могут являться бизнес-интересы. Об этом сообщает портал vse42.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по словам которого, «с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей». В розыск будут объявлены не менее пяти человек, личности которых сейчас устанавливаются.

Отмечается, что на месте происшествия было найдено несколько десятков стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр», который находится на вооружении почти всех силовых структур России, в том числе внутренних войск и спецназа. На черном рынке «Кедр» встречается довольно редко.

Темы: Происшествия, Резонансные убийства и покушения в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.11.2019, 17:43
Гость: таки-да

" Братва такого не позволит, вот и завалили прямо на хате, борзого лоха, который живет не по понятиям!"- к средине 90-х вся "серьезная" братва ходила под крышей братанов со шрамом от фуражки , инт ересно кого сегодня именуют "братвой" в простонародье ..альфовцев которые грабят банки или всех остальных оборотней в погонах со спец-кедрами в руках ,тоже?
01.11.2019, 16:12
Гость: Do it

Пал в бою. И врага прихватил. Мужик!
01.11.2019, 13:59
Гость: Пенсионер

Что это за лажа - нам лапшу на уши мотают: "Одной из причин нападения могут являться бизнес-интересы."
На самом деле причина нападения - бандитские разборки, бывший мэр не по понятиям жил, не хотел с братвой делиться, на стрелку не явился, ему сказали - братан, ты нас кинуть решил?! Это не по пацански, у нас выговором не отделаешься, как на госслужбе - воровской малине всех чиновников, тут по понятиям нужно ответ держать, вот и наказали.
Все комментарии (9)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.