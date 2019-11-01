Бывший мэр Киселевска убит в собственном доме в Кузбассе

10:49

Бывший мэр Киселевска Сергей Лаврентьев был убит в результате перестрелки на территории своего приусадебного участка. Смертельное ранение также получил один из нападавших.

В настоящее время в Кемеровской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следствия, вечером 31 октября супруга Лаврентьева заметила на участке силуэты двух людей и сообщила об этом мужу. Бывший чиновник вышел из дома с охотничьим ружьем. После этого «женщина услышала несколько выстрелов, а когда все утихло, она вышла во двор и обнаружила тело супруга с огнестрельными ранениями», - сообщается на сайте управления СК РФ по Кемеровской области.

Недалеко от тела Лаврентьева находился труп неизвестного мужчины с огнестрельным ранением. Предположительно, его застрелил экс-чиновник.

Мотивы совершения преступления пока не известны. Устанавливается личность скрывшегося с места преступления второго человека.

Одной из причин нападения могут являться бизнес-интересы. Об этом сообщает портал vse42.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, по словам которого, «с места убийства отъехали как минимум пять автомобилей». В розыск будут объявлены не менее пяти человек, личности которых сейчас устанавливаются.

Отмечается, что на месте происшествия было найдено несколько десятков стреляных гильз от пистолета-пулемета «Кедр», который находится на вооружении почти всех силовых структур России, в том числе внутренних войск и спецназа. На черном рынке «Кедр» встречается довольно редко.