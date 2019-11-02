Уральский миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины женщины

20:25

Игорь Алтушкин - председатель Совета директоров, основатель и основной владелец «Русской медной компании» - погасил ипотечный кредит убитой при продаже машины жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Бизнесмен перевел с личного счета 2,5 миллиона рублей.

«Это личная инициатива и личное решение Игоря Алексеевича, он внимательно следил за тем, как эта ситуация развивалась. Ключевой задачей было сохранение квартиры за наследниками погибшей девушки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе РМК.

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. В этот день она поехала показывать покупателю свою машину Audi Q5. Ей срочно нужны были деньги, чтобы погасить часть кредита на квартиру. Спустя сутки ее машину нашли в Челябинске.

Через четыре дня после исчезновения женщины были задержаны подозреваемые: челябинский таксист Марат Ахметвалиев, ранее судимый Михаил Федорович и его приятельница Екатерина Меньшикова.

У Ксении Каторгиной остались мать и маленькая дочь.