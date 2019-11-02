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Уральский миллиардер погасил ипотеку убитой из-за машины женщины

20:25 2.11.2019
Игорь Алтушкин. Фото с сайта rmk-group.ru

Игорь Алтушкин - председатель Совета директоров, основатель и основной владелец «Русской медной компании» - погасил ипотечный кредит убитой при продаже машины  жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной.  Бизнесмен перевел с личного счета 2,5 миллиона рублей.

«Это личная инициатива и личное решение Игоря Алексеевича, он внимательно следил за тем, как эта ситуация развивалась. Ключевой задачей было сохранение квартиры за наследниками погибшей девушки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе РМК. 

27-летняя Ксения Каторгина пропала 10 октября. В этот день она поехала показывать покупателю свою машину Audi Q5. Ей срочно нужны были деньги, чтобы погасить часть кредита на квартиру. Спустя сутки ее машину нашли в Челябинске. 

Через четыре дня после исчезновения женщины были задержаны подозреваемые: челябинский таксист Марат Ахметвалиев, ранее судимый Михаил Федорович и его приятельница Екатерина Меньшикова. 

У Ксении Каторгиной остались мать и маленькая дочь.

Темы: Происшествия, Благотворительность в России
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Комментарии читателей
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03.11.2019, 01:35
Гость: ABCD

Знаете какая разница у России с Африкой? Там просто негры живут а у нас белые негры, которые по статусу ниже чем чёрные. Для чёрных в ЕС не нужны никакие документы, что бы туда попасть и получить и вид на жительство и пособия и жильё, а у нас белым неграм в ЕС не въехать не собрав кучу справок, виз, разрешений, страховок и прочего и то на время пустят.
По этому принципу белым неграм тут власть никогда нечего не прощает и не забывает, что им должен по причине их же алчности.
03.11.2019, 00:52
Гость: Конечно спасибо

Особенно если частная компания этого олигарха - основной совладелец банка, срочно требовавшего деньги у девушки, так что хоть машину продавай. Ну, теперь уж долг простил, и на том спасибо.
02.11.2019, 22:39
Гость: Махаил Иванович

А простили бы, всем, кто имеет кредиты, как Африке $20 миллиардов, сколько бы, спасли душ человеческих, и эту бедную девушку.
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