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Убитый брат начальника Центра «Э» по Ингушетии работал в Москве врачом

19:24 3.11.2019

Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, погибший вместе с ним, работал врачом в одной из столичных клиник, пишет РИА Новости.

Эту информацию подтвердили в Первой градской больнице.

Ранее сообщалось, что Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев также работает в правоохранительных органах.

2 ноября на западе Москвы неизвестными был убит начальник Центра по противодействию экстремизму  МВД по Ингушетии майор полиции Ибрагим Эльджаркиев. От рук преступников также погиб его родной брат. 

Темы: Ингушетия, Происшествия, Резонансные убийства и покушения в России
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Комментарии читателей
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03.11.2019, 23:48
Гость: Патриот Золотой Орды

Да и не сможешь, денег не хватит.
03.11.2019, 22:39
Гость: А чё?

Кругом одни оглы?
03.11.2019, 20:44
Гость: Теперь нам

будут рассказывать про всю их родню?
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