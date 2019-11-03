Убитый брат начальника Центра «Э» по Ингушетии работал в Москве врачом
Брат убитого в Москве начальника центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, погибший вместе с ним, работал врачом в одной из столичных клиник, пишет РИА Новости.
Эту информацию подтвердили в Первой градской больнице.
Ранее сообщалось, что Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев также работает в правоохранительных органах.
2 ноября на западе Москвы неизвестными был убит начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Ингушетии майор полиции Ибрагим Эльджаркиев. От рук преступников также погиб его родной брат.