Минобороны РФ решило вернуть понятие «военная тайна»

13:07

В российское законодательство может вернуться понятие «военной тайны», пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ.

Как пишет издание, соответствующий вопрос уже прорабатывается в ведомстве. «Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов», - рассказали изданию.

Так, под понятие «тайна в области обороны» попадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эта информация относится к государственной тайне.

Отмечается, что действующий закон «О гостайне» не закрывает все лазейки для утечки важной информации. Кроме того, в Вооруженных силах РФ гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все они защищены законом. При этом, по мнению экспертов, эффективность нового закона будет зависеть от правоприменения.

Требования закона будут распространяться только на военнослужащих. За разглашение этой информации будет введено наказание вплоть до уголовного.

Издание напоминает, что ранее понятие государственной и военной тайны были разведены. Ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. От понятия «военная тайна» отказались в 1990-е годы, часть информации, относящейся к ВС РФ была отнесена к гостайне, а некоторые сведения потеряли гриф «секретно».