]]> ]]>
Главная В России Новости

Минобороны РФ решило вернуть понятие «военная тайна»

13:07 5.11.2019
Материалы по теме:

В российское законодательство может вернуться понятие «военной тайны», пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники в Минобороны РФ.

Как пишет издание, соответствующий вопрос уже прорабатывается в ведомстве. «Сейчас в министерстве активно изучают правовые аспекты и нюансы, которые нужно будет учесть при подготовке пакета документов», - рассказали изданию.

Так, под понятие «тайна в области обороны» попадут сведения, касающиеся вооружения, комплектования и дислокации войск, а также планов мобилизации. Сейчас эта информация относится к государственной тайне.

Отмечается, что действующий закон «О гостайне» не закрывает все лазейки для утечки важной информации. Кроме того, в Вооруженных силах РФ гораздо больше секретной информации, чем в гражданских ведомствах и организациях, и не все они защищены законом. При этом, по мнению экспертов, эффективность нового закона будет зависеть от правоприменения.

Требования закона будут распространяться только на военнослужащих. За разглашение этой информации будет введено наказание вплоть до уголовного.

Издание напоминает, что ранее понятие государственной и военной тайны были разведены. Ответственность за их разглашение устанавливали две разные статьи Уголовного кодекса. От понятия «военная тайна» отказались в 1990-е годы, часть информации, относящейся к ВС РФ была отнесена к гостайне, а некоторые сведения потеряли гриф «секретно». 

Темы: Министерство обороны РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.11.2019, 19:18
Гость: Евгений В

Вот это новость так новость!? Эта новость действительно составляла до сего времени тайну для меня, да и вообще для большинства граждан России. Все считали, что понятие "военной тайны" было всегда и во все времена во всех армиях всех государств.
Мне это знакомо, так как постоянно приходилось работать с закрытыми документами, начиная с "ДСП".
Неужели сегодня настолько РФ поражена либеральным дебилизмом? Если учесть, что в РФ можно купить все и всех, зная стоимость, то ни чего удивительного нет. Для властной "элиты" РФ, кроме денег, другого Бога нет.
05.11.2019, 19:10
Гость: Надежда умирает последней

Для чего же принимают такие законы по вашему? А то расстрелы портят глянцевые картинки биатлонов и храмов на крови.
05.11.2019, 19:07
Гость: Шило

Понятия - это, в других местах,заповедных. Там, ПОНЯТИЕ, крепче нашей военной тайны.
А у нас Военная тайна,каждый понимает по своим понятиям.Ох.стыдобищя, за такие понятия.
Все комментарии (16)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.