Кто бросит камень за оскорбление Конституции в сироту Горланова

Отсутствие жилья и перспектив толкает вчерашних детдомовцев на отчаянные поступки

Иван Горланов. Фото с его страницы ВКонтакте

«От сумы и тюрьмы не зарекайся» и «обещанного три года ждут». Эти меткие поговорки испокон веков характеризуют нашу российскую государственность как нельзя лучше. В самом деле, власть придумывает всё новые и новые поборы, чтобы оставить нас ни с чем, а положенные по закону льготы или блага нередко отодвигает на неопределенную перспективу.

Но стоит сделать что-нибудь опрометчивое для привлечения к себе внимания, мигом включается репрессивная машина. Пример жителя Кемеровской области Ивана Горланова, от безысходности демонстративно осквернившего Конституцию РФ, – другим наука.

В родном Новокузнецке парня знали достаточно хорошо еще до его опрометчивого поступка. Более шести лет он, выйдя из детского дома, тщетно пытается добиться получения положенного ему по закону жилья. Чтобы решить эту проблему, он частенько устраивал одиночные пикеты у здания местной администрации, сообщает «Свободная пресса». Горланова неизменно «винтила» полиция, но воз и ныне там. Ведь очередь, в которой он 659-й, почему-то не двигается…

Окончательно отчаявшись, Горланов прибег к запрещенному приему: демонстративно порвал Конституцию РФ и выложил видео в сеть. Как и ожидалось, бунтарем немедленно заинтересовались правоохранительные органы. Объясняя свой поступок, Горланов заявил прессе, что любит Россию, но хотел привлечь внимание властей к отдельно взятым нестроениям. И это тоже очень по-русски. «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство», - поет группа Lumen.

Юрист Андрей Лисов считает, что чрезмерная вспыльчивость Горланова фактически довела его до административного правонарушения. Согласно статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях, «Мелкое хулиганство» пункт 3 предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Ситуация осложняется тем, что летом Горланова уже штрафовали на 30 тыс. рублей в связи с нарушением, предусмотренным частью 3 статьи 201 КоАП – тиражированием информации, выражающей в непристойной форме неуважение к обществу, государству и его символам. Сирота поплатился за то, что опубликовал на своей странице в соцсети новость издания «Медиазона» о новгородце Юрии Картыжеве, ставшем первым россиянином, оштрафованным за неуважение к символам государственной власти.

Но кто из нас первый бросит камень в Ивана Горланова? Особенно, когда узнаем о том, как вообще Горланов дошел до жизни такой. Как выяснилось, его родители тоже были сиротами и тоже без жилья. Мать ютилась в общежитии, от горя запила, а отец охотился в тайге. В итоге родителей лишили на ребенка прав, так последний и оказался в детском доме.

Адвокат Тимур Харди подчеркнул, что сироты по много лет стоят за жильем в очереди, а местные власти им помочь бессильны. «Ситуация очень серьезная, — подчеркивает юрист в интервью «Свободной прессе», — поскольку многие сироты получают жилье и в 40, и даже в 50 лет. А ведь они и так находятся в сложной жизненной ситуации. Это социальная проблема, и государству надо думать, как ее решать».

Глава администрации Новокузнецка Сергей Кузнецов знает о тяжелой жизненной ситуации Игоря Горланова. Правда, оказать помощь Ивану город пока не в состоянии. По словам мэра, таких сирот в очереди — 1700 человек. В прошлом году в Новокузнецке купили 88 квартир для обеспечения нуждающихся сирот жильем, но это, понятное дело, капля в море. Даже по самым оптимистичным прогнозам, Горланов сможет получить свою квартиру лишь лет через 6−7.

Ужасающую статистику приводит писатель Сергей Шаргунов. По его информации, в России 270 000 сирот, остро нуждающихся в положенных им по закону квадратных метрах. В одном только Забайкальском крае было 7695 сирот без жилья, за год стало 8059, и лишь 282 человека обрели квартиры. Не забываем, что зачастую это самые плохие квартиры, выделяемые по остаточному принципу – в аварийном состоянии.

К проблемам обеспечения жильем сирот обращался даже недавно премьер Дмитрий Медведев. «С одной стороны, и губернаторы не всегда выделяют необходимое количество мест, там очередь большая и регионам не так просто ее продвинуть. Но в тех случаях, когда все-таки очередь двигается, деньги выделяются, квартиры приобретаются для тех детей, которые имеют право на получение жилья после окончания пребывания в детском дошкольном учреждении, там очень много схем злоупотреблений», — заявлял он.

Какие еще беззакония должны совершить такие, как Горланов, чтобы все всполошились и чего-то начали менять в насквозь прогнившей системе?