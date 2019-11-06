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Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

13:02 6.11.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что чиновник сам подал заявление об отставке «по собственному желанию». От комментариев Логинов отказался, перенаправив все вопросы в пресс-службу Минприроды.

В ведомстве подтвердили увольнение чиновника, отметив, что его заявление было также подписано главой министерства Дмитрием Кобылкиным.

«Уволен (Логинов) по собственному желанию. Минприроды уже внесло в правительство кандидатуру нового заместителя министра, который будет курировать программы «Чистая страна», «Чистый воздух», по охране Байкала, а также остальные вопросы. Ждем решения правительства», - цитирует заявление пресс-службы Минприроды РИА Новости.

О том, чья кандидатура представлена в правительство, пока не сообщается.

Логинов занимал пост заместителя министров с 30 ноября 2018 года. В его обязанности входил контроль и координация работы Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного – Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.

Темы: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.11.2019, 18:34
Гость: но но

что значит спросить? не принято сейчас с чиновников спрашивать, можно только поинтересоваться.
06.11.2019, 18:24
Гость: Европеец

В заметке не пишется что он сделал а что не сделал. Просто пук в воду.
06.11.2019, 17:45
Гость: Евгений В

Мусор и кап. ремонт по линии ЖКХ - это новые изобретенные воровской властью коррупционные источники для воровства и поборов с населения.
Все комментарии (15)
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