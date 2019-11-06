Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды

13:02

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что чиновник сам подал заявление об отставке «по собственному желанию». От комментариев Логинов отказался, перенаправив все вопросы в пресс-службу Минприроды.

В ведомстве подтвердили увольнение чиновника, отметив, что его заявление было также подписано главой министерства Дмитрием Кобылкиным.

«Уволен (Логинов) по собственному желанию. Минприроды уже внесло в правительство кандидатуру нового заместителя министра, который будет курировать программы «Чистая страна», «Чистый воздух», по охране Байкала, а также остальные вопросы. Ждем решения правительства», - цитирует заявление пресс-службы Минприроды РИА Новости.

О том, чья кандидатура представлена в правительство, пока не сообщается.

Логинов занимал пост заместителя министров с 30 ноября 2018 года. В его обязанности входил контроль и координация работы Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также вновь созданного – Департамента государственной политики и регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления.