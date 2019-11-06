Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

06:46

Президент России Владимир Путин подверг критике работу министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого числа бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Как пишет РИА Новости, во время заседания совета по русскому языку главе государства рассказали о том, как обстоят дела в Воронежском государственном университете, где при наборе групп в магистратуру имеется лишь шесть бюджетных мест, при этом сама группа не может быть меньше 12 человек.

По словам президента, это стало неожиданным для него. Он попросил присутствующих прокомментировать этот факт.

"Если в магистратуре группа считается полноценной в 12 человек, а у нас всего шесть бюджетных мест, то как ее можно сформировать?" — задал он вопрос Котюкову.

По словам главы Минобрнауки, ситуацию с приемом на филологические факультеты можно объяснить тем, что в настоящее время, согласно статистическим данным, за бюджетный счет проходит обучение около 40% абитуриентов, а остальные учатся на платной основе либо за счет работодателей.

Соответствующие показатели учитываются в ходе распределения контрольных цифр приема.

Однако данный ответ не устроил Путина. "Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Плохо!" — оценил он это объяснение.

Президент призвал скорректировать эти правила. "Если уж вы ввели правило, согласно которому группа не может быть сформирована меньше чем на 12 человек, значит дайте им 12 бюджетных мест", — резюмировал он, добавив, что нельзя рассчитывать на то, что шесть человек станут за свой счет обучаться филологической специальности, так как это не та специальность, что приносит существенный доход, в отличие, например, от нефти и газа.

"Конечно, я понимаю, что министерство федеральное должно руководствоваться большими данными, большими цифрами, но все-таки надо смотреть, что происходит в реальной жизни", — отметил глава государства.

Путин призвал Котюкова устранить противоречия и "навести порядок" в этом вопросе. Министр в ответ заявил, что в настоящее время в эту методику вносятся изменения.

Глава государства дал Котюкову указание после внесения изменений доложить ему о проделанной работе.

