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Индекс Московской биржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

17:04 7.11.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Индекс Московской биржи установил рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 3000 пунктов.

С января 2019 года по конец октября индекс Мосбиржи вырос на 22,1%, обновляя исторические максимумы. Это значительно больше, чем рост сводного индекса акций для стран с формирующимися рынками (9,3%), указывает ЦБ РФ в ежемесячном обзоре финансовых рынков (.pdf).

Российский регулятор считает, что рост стоимости российских акций поддерживается благодаря сохранению стабильной макроэкономической ситуации, а также увеличению дивидендных выплат российских компаний.

«Пузыря» на фондовом рынке нет, считает ЦБ. Об этом, указывает регулятор, свидетельствуют значения показателей — капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию.

При расчете индекса Мосбиржи учитываются котировки 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. Индекс рассчитывается с сентября 1997 года. Последний на настоящий момент раз методика его расчета менялась в конце 2017 года.

Темы: Мировые биржи и рынки ценных бумаг, Российский рынок ценных бумаг, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 19:39
Гость: World

Ну вот, у нас и состояние соц. развития и экономики в целом повыше чем конца 20-х годов а США. Это общее за счет .... где то там - не зная где ВПК и Некоторые точечные вещи включая Мост и Росатом. Но намного ниже 40 -го года в США. Понадобилось 30 лет . что бы хоть как то о чем и с чем сравнивать.
Но если не брать точечно ВПК и где то Расатом то состояние развития где то 24 год в США Ух ты достижения! Работаем над ошибками, как же..
))))))))))))))))))))))
США и после 24 года -развивались (Не будем о причинах - они всегда найдутся)
У нас.......... так и стоим на уровне 24 года в США.
07.11.2019, 18:09
Гость: Ник

Все хорошо,все улучшается, все показатели растут,только народ вымирает почему-то. Странно все это...
07.11.2019, 17:36
Гость: Моя

пенсия вырастет?
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