Индекс Московской биржи впервые в истории достиг 3000 пунктов

17:04

Индекс Московской биржи установил рекорд, впервые в истории преодолев отметку в 3000 пунктов.

С января 2019 года по конец октября индекс Мосбиржи вырос на 22,1%, обновляя исторические максимумы. Это значительно больше, чем рост сводного индекса акций для стран с формирующимися рынками (9,3%), указывает ЦБ РФ в ежемесячном обзоре финансовых рынков (.pdf).

Российский регулятор считает, что рост стоимости российских акций поддерживается благодаря сохранению стабильной макроэкономической ситуации, а также увеличению дивидендных выплат российских компаний.

«Пузыря» на фондовом рынке нет, считает ЦБ. Об этом, указывает регулятор, свидетельствуют значения показателей — капитализации фондового рынка к ВВП и отношения рыночной стоимости акции к годовой прибыли на акцию.

При расчете индекса Мосбиржи учитываются котировки 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. Индекс рассчитывается с сентября 1997 года. Последний на настоящий момент раз методика его расчета менялась в конце 2017 года.