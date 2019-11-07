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Россия и Казахстан определили границу между странами

11:54 7.11.2019
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Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров. На текущий момент работы по установке пограничных знаков завершены почти на 87 процентов.

Отмечается, что сегодня состоится встреча глав РФ Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. На встрече лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Также ожидается подписание ряда межправительственных, региональных и коммерческих документов. 

Темы: Россия, Казахстан, Погранично-визовые вопросы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.11.2019, 14:22
Гость: Евгений В

Народ вообще для них ни что, ни кто его не спрашивает разбазаривают выскочки территории России по своему усмотрению.
07.11.2019, 13:09
Гость: Трезвый

вывод. Между Россией и Казахстаном не должна быть граница так как казахи коренной народ Евразии и имеют одинаковый менталитет с многими народами РФ. На юге этой республики имеется анклав уйгуров что тоже не имеет серьезного значения для формирования настоящей границы с пограничной стражей. Сооружение границы между РБ и РК выгодна только буржуям двух государств и однозначно направлена на разделение народов Казахстана и России. Придет время когда эта граница будет обозначать всего лишь линию административного раздела между федеративными республиками Евразийского Союза. Пока пусть тешатся воспевая независимость от самого себя.
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