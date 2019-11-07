Россия и Казахстан определили границу между странами

11:54

Россия и Казахстан утвердили границу между государствами, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, протяженность границы составила 7,5 тысячи километров. На текущий момент работы по установке пограничных знаков завершены почти на 87 процентов.

Отмечается, что сегодня состоится встреча глав РФ Владимира Путина и Казахстана Касым-Жомарта Токаева в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске. На встрече лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Также ожидается подписание ряда межправительственных, региональных и коммерческих документов.