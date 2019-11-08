Дело Каклюгина: попытка создать доказательную базу преступления при ее фактическом отсутствии

Борцу с наркотиками грозит 10 лет строгого режима за подброшенные силовиками «спайсы»



Николай Каклюгин. Фото с сайта change.org

12 ноября федеральный судья А.Е.Попов должен огласить приговор Николаю Каклюгину, который попал под ложные обвинения в хранении и сбыте наркотиков и уже год находится в следственном изоляторе в Новочеркасске.

Как мы писали ранее, отец Николая уверен, что наркотики были подброшены во время задержания. С этой позицией также согласны сотни знавших его людей. В защиту Николая писали письма и депутаты Госдумы Николай Валуев и Сергей Шаргунов, и многие общественные деятели, телеведущие и известные священники.

7 ноября 2019 года состоялось очередное судебное заседание, которое, как рассказал KM.RU отец Николая Каклюгина Владимир Борисович, было полностью посвящено заслушиванию федеральным судьей Поповым А.Е. позиции двух защитников-адвокатов по этому делу.

«Адвокат Евдокимов Владимир Николаевич (имеет опыт работы судьей) посвятил свое выступление выявленным при анализе материалам уголовного дела, представленного суду старшим следователем следственного отдела полиции 7 Пролетарского района г. Ростова-на-Дону, а в конце речи остановился на содержании показаний свидетелей обвинения.

Выступление адвоката длилось более 3 часов. В течение всего этого времени он перечислял нарушения, как подпадающие под уголовную ответственность, так и административные нарушения, допущенные в ходе задержания, проведения следственных действий оперативных работников, следователей и прокурорских работников разных уровней.

Районному прокурору - представителю государственного обвинения Баранову, молодому человеку, предложившему ранее определить срок наказания в 10 лет строгого режима, - пришлось выслушать немало претензий правового характера от опытного юриста.

В заключении своего выступления, не оставив камня на камне от доказательной базы предьявленного обвинения, Евдокимов предложил судье оправдать врача-нарколога, содержащегося уже второй год в следственном изоляторе.

Выступивший после перерыва в судебном заседании адвокат Павел Сергеевич Пешиков, не повторяясь на ранее описанных Евдокимовым нарушениях, остановился на процессуальных следственных ошибках, фальсификациях и подтасовках следствия, которые, по его мнению, были продиктованы одним - любыми методами придать расследованию обвинительный характер, даже при отсутствии обьективно полученных доказательств.

Перечисление попыток создать доказательную базу преступления при ее фактическом отсутствии заняло у Пешикова около 1,5 часов. Естественно, Пешиков также предолжил суду вынести оправдательный приговор.

Выслушав сказанное защитниками Николая Каклюгина, федеральный судья А.Е.Попов принял решение предоставить последнее слово Николаю Каклюгину и огласить приговор 12 ноября».

Отметим, портал «Православие и Мир» также выступил в защиту Николая и опубликовал некоторые материалы уголовного дела, которые развеивают любые сомнения в невиновности Каклюгина:

1) На пакетах с наркотическим веществом нет отпечатков пальцев и следов ДНК Каклюгина.

2) В его ноутбуке отсутствуют какие бы то ни было данные о его связях с поставщиками и потребителями наркотиков.

3) Телефон Каклюгина исчез при задержании (есть основания предполагать, что он был изъят сотрудниками правоохранительных органов), а следствие даже не озаботилось поисками этого важнейшего вещественного доказательства, хотя информация с него также могла бы служить аргументом в пользу невиновности подозреваемого.

4) Не были проведены обыски в месте проживания подозреваемого, хотя обычно именно это следственное действие позволяет выявить (или не выявить) улики преступной деятельности.

5) В деле отсутствуют данные оперативно-розыскной деятельности, предшествующие задержанию, таких как прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, получение информации от негласных источников и т.п.

6) В документах уголовного дела заменялись листы уже после окончания расследования.

7) В ходе расследования следователем допускались сомнительные способы получения подписи под документами в те моменты, когда Николай Каклюгин по состоянию здоровья не мог давать показания, что засвидетельствовано медицинскими работниками СИЗО-3 ГУФСИН России по РО.

Также отмечается, что органы прокуратуры не реагировали на многочисленные нарушения, допущенные в ходе следственных действий и отраженные в жалобах адвокатов. Например, когда Каклюгина без соответствующих показаний поместили в палату психоневрологического отделения областной тюремной больницы, отобрав ранее прописанные лекарства.

В настоящее время на портале Change.org размещено открытое письмо и петиция в защиту Николая Владимировича Каклюгина.

В петиции отмечается, что судья Попов необоснованно продлевал срок содержания Николая под стражей, ведет суд с вопиющими нарушениями, в частности, он не удовлетворяет все самые важные обоснованные ходатайства адвокатов, направленные на доказательства невиновности Николая.

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