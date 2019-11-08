]]>
]]>
Главная В России Новости

Блогеров предложили включить в закон о СМИ-иноагентах

15:42 8.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Материалы по теме:

Совет Федерации предложил ввести административную ответственность для физических лиц, распространяющих информацию в России на зарубежные средства и нарушающих законодательство. Такие лица, по словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, могут быть признаны иноагентами.

По его словам, при усилении информационного давления на Россию, возможно ужесточение ответственности вплоть до уголовной.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», - цитирует Климова РБК.

Физлицо, попавшее под действие законопроекта, будет обязано зарегистрироваться в Минюсте и маркировать распространяемую информацию.

«Также есть требования обязать иноагентов открывать в России юридические лица, и эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов, - отметил Климов.

Напомним, в середине января 2018 года Госдума поддержала внесение в закон о СМИ-иноагентах поправки, позволяющие вносить в реестр блогеров, а также обязывающие пользователей соцсетей маркировать перепосты материалов СМИ-иноагентов. Физическое лицо также сможет быть признано иноагентом при наличии финансирования из-за рубежа.

Тогда же были приняты и поправки в КоАП о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Для физлиц за грубые нарушения предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей или арест до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юридических лиц - 5 миллионов рублей. За однократное нарушение предлагалось ввести штрафы в 10, 50 и 500 тысяч рублей соответственно.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Блоги-СМИ в России, Совет Федерации ФС РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.11.2019, 21:52
Гость: Rodmoy

Пример подобной инициативы в студию, с пруфами.
08.11.2019, 21:51
Гость: Rodnoy

Сильно тебе ядерное оружие помогло в том, что ты с 2014 г. Стал нищий? Суверенный ты наш.

П. С. Для патриотов, берешь боеголовку, намазывпешь ее на хлеб и кушаешь, радуйтесь что НАТО не напало, ага.
08.11.2019, 21:09
Гость: D.D.

- О чем ты думаешь, глядя на кирпич?
- Об ... !
- Почему???
- А я завсегда об ей думаю.
(ну, ум такой, чо)
Все комментарии (15)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.