Блогеров предложили включить в закон о СМИ-иноагентах

15:42

Совет Федерации предложил ввести административную ответственность для физических лиц, распространяющих информацию в России на зарубежные средства и нарушающих законодательство. Такие лица, по словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова, могут быть признаны иноагентами.

По его словам, при усилении информационного давления на Россию, возможно ужесточение ответственности вплоть до уголовной.

«В законопроекте имеются в виду не только те лица, которые являются владельцами того или иного ресурса, но и те, кто распространяет информацию для неограниченного круга лиц, в том числе и в интернет-пространстве, в том числе и за рубежом», - цитирует Климова РБК.

Физлицо, попавшее под действие законопроекта, будет обязано зарегистрироваться в Минюсте и маркировать распространяемую информацию.

«Также есть требования обязать иноагентов открывать в России юридические лица, и эти юрлица уже в полном объеме будут подпадать под действие законов, - отметил Климов.

Напомним, в середине января 2018 года Госдума поддержала внесение в закон о СМИ-иноагентах поправки, позволяющие вносить в реестр блогеров, а также обязывающие пользователей соцсетей маркировать перепосты материалов СМИ-иноагентов. Физическое лицо также сможет быть признано иноагентом при наличии финансирования из-за рубежа.

Тогда же были приняты и поправки в КоАП о введении штрафов за нарушение закона о СМИ-иноагентах. Для физлиц за грубые нарушения предусмотрен штраф в размере 150 тысяч рублей или арест до 15 суток, для должностных лиц - 200 тысяч рублей, для юридических лиц - 5 миллионов рублей. За однократное нарушение предлагалось ввести штрафы в 10, 50 и 500 тысяч рублей соответственно.