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Экс-мэр подмосковной Истры скрылся от следствия после задержания

15:54 9.11.2019
Андрей Вихарев. Фото из соцсети
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Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев объявлен в федеральный розыск, он скрылся от следствия после задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с Вирахевым в розыск объявили Алексея Деньгина 1983 года рождения. Они  обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

50-летний Андрей Вихарев был задержан 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях, с ним велись следственные действия. 

Темы: Россия, Московская область, Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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09.11.2019, 23:14
Гость: Всех когда-то коммунисты поставили

Так ведь на старте карьеры он скорее всего был коммунистом. Ну, если и не коммунистом, то заядлым комсомольцем - 100%.
09.11.2019, 22:17
Гость: А вы

поставьте мэром коммуниста, просто для сравнения...
09.11.2019, 22:16
Гость: Волоколамск

Вихарев наш, волоколамский. Считался одним из самых эффективных управленцев у Воробьева. Дорого жителям Волоколамска и всего Подмосковья обернулся бунт с Ядрово. Свалка была меньшим злом, по сравнению с нынешним загрязнением лесов района.
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