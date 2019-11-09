Экс-мэр подмосковной Истры скрылся от следствия после задержания

15:54

Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев объявлен в федеральный розыск, он скрылся от следствия после задержания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вместе с Вирахевым в розыск объявили Алексея Деньгина 1983 года рождения. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ст. 159, ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

50-летний Андрей Вихарев был задержан 7 ноября по подозрению в должностных преступлениях, с ним велись следственные действия.