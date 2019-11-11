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Путин объяснил сокращение расходов на оборонку

14:34 11.11.2019
© KM.RU, РИА Новости Евгений Биятов
© KM.RU, РИА Новости Евгений Биятов
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Расходы на оборону в России снижаются, поскольку значительная часть военной техники в стране уже была обновлена или прошла модернизацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА «Новости».

На заседании правительства 11 ноября глава государства отметил, что сокращение расходов не связано с тем, что российские власти относятся к этим вопросам «спустя рукава». Путин подчеркнул, что основной пик работ по смене военного оборудования и военной техники, а также обеспечению безопасности страны уже позади.

Путин добавил, что созданные на предприятиях ОПК мощности и собранные коллективы должны работать и дальше, выпуская высокотехнологичную продукцию и технику, которая должна быть полностью конкурентоспособной.

«Не нужно повторять того, что происходило в замкнутой советской экономике. Техника должна отвечать требованиям заказчиков, иметь надежную систему после продажного и гарантийного обслуживания», — подчеркнул президент.

По данным Минобороны РФ, снижение расходов на оборонную промышленность — это естественный процесс. «Если посмотреть на долю ВВП, доля расходов на национальную оборону действительно имеет тенденцию к снижению. Если в 2018 году этот процент составлял 3,2%, то в 2019 году — 2,9%, на 2020 год — 2,9%», — рассказала замминистра Татьяна Шевцова в эфире телеканала «Звезда».

Темы: Армия и обороноспособность России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 15:56
Гость: Ссссс!!!!!!

Сокращения воровства пока не предвидится.Оно растет,вот и на оборонку не хватает.Сокращение анонсировалось как неоходимость улучшения жизни населения,но мы стали жить еще хуже.
11.11.2019, 15:14
Гость: ABCD

дАрагим рАсеянам показали мультики про новые самолёты и ракеты видимо на них самая большая часть бюджета и ушла.
11.11.2019, 15:08
Гость: Сечиным с

ротенбергами не хватает.
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