Путешествие кота Виктора

Эпопея, случившаяся на днях с котом Виктором, выявила черствость «Аэрофлота» и участливость русских людей. ВИДЕО

Крупные корпорации, нацеленные исключительно на сверхприбыль, совершенно не озадачиваются здоровьем ни людей, ни животных.

Фото из Фейсбука Михаила Галина

Эту горькую истину лишний раз доказала эпопея, случившаяся на днях с котом Виктором. Владелец животного Михаил Галин рассказал ее подробности у себя в Фейсбуке 6 ноября. Вместе с котом он летел по маршруту Рига-Москва-Владивосток Первая половина пути была проделана без особых приключений, хотя коту в самолете было плохо, и Галин был вынужден то и дело вытирать ему слюни и зажимать уши. «Он натурально плакал, я успокаивал его», признался Михаил.

В Москве, однако, у путешественников возникли проблемы. Сотрудница «Аэрофлота» выявила перевес у питомца (10 килограммов против 8-ми) и настоятельно порекомендовала сдать кота в багаж. «На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала что у неё правила и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолёта она не собирается, - пишет Михаил Галин. – Количество сотрудников авиакомпании, привлечённых по моему требованию к решению вопроса, увеличивалось, но вердикт оставался прежним - Кота в багаж».

Тогда Михаил отказался от полета запланированным рейсом и пошел на маленькую хитрость. У знакомой он нашел «подставного» кота, подходящего по весу под требованию авиакомпании, и, вылетая другим рейсом на день позже, взвесил его на досмотре, а потом, вернув дублера владелице и забрав Виктора, благополучно отправился во Владивосток.

Читатели Галина воодушевленно откликнулись на эту историю. Позитивных эмоций блогеров не разделило руководство «Аэрофлота». Посчитав, по данным РИА Новости, что пассажир допустил «ряд грубых нарушений правил перевозки багажа: не сдал животное весом более 8 кг для перевозки в багаж, вынимал животное из контейнера на борту», компания лишила его накопленных в километрах бонусов и занесла в черный список.

Михаил Галин согласился с тем, что нарушил некоторые правила. «То есть я однозначно здесь неправ, закон есть закон, закон надо соблюдать. Даже какие-то внутренние правила авиакомпании», - отметил он. Тем не менее, хозяин Виктора дал понять, что между жесткими правилами и безопасностью питомца всегда отдаст предпочтение второму.

Фото из Фейсбука Михаила Галина

Чуткие читатели блога Галина, ревностно следившие за этой историей, поддержали Михаила и предложили обяъвить «Аэрофлоту» «бой-кот». «Больше не летаю этой авиакомпанией, к чёрту бонусы! Эта история зацепила до слёз, Вы просто герой, я бы ни за что не сдал своего друга в багаж!», - написал один из сочувствующих.

Другая читательница резонно заметила: «Я «Аэрофлот» люблю и летаю только им, но пиар — это не про него». По иронии судьбы, ситуацией решил воспользоваться даже не прямой конкурент «Аэрофлота». Агрегатор такси «Ситимобил» предложил Галину компенсировать потерянные мили бесплатными поездками, пообещав найти место в автомобиле и коту.

Госдума также не осталась в стороне от конфликта. Депутат Владимир Бурматов собирается отправить протест руководству «Аэрофлота» по поводу этой ситуации. «Для многих людей их животные так же близки, как их родственники. Есть и одинокие люди, для которых это вообще единственные близкие живые существа», - заявил он Царьграду.

Справедливости ради надо заметить, что не все поддержали Галина. Кто-то попенял, что кот в салоне мог вызвать аллергию у других пассажиров (хотя страдающие этим заболеванием обычно носят антигистаминыне препараты). Журналист Евгений Попов заявил, что, в отличие от Галина, он не видел проблемы в том, чтобы сдать своего пса в багаж. «Сердце кровью обливалось, когда отдавали Байдена сотрудникам аэропорта. Любимая собака. Но, черт побери, правила. И почему я их должен соблюдать, а мой земляк – нет. <…> Хочешь жить в нормальной стране – соблюдай нормы и правила!» — написал он в своем Telegram-канале.

Однако гораздо ценнее искренняя поддержка простого народа. Сейчас в Фесбуке активно распространяются хештеги в поддержку Виктора #БроНеБагаж #ВикторЛетай и баннер с фото летящего кота и подписью «Два килограмма кота - не преступление». Пользователи соцсетей публикуют мемы на эту тему и фотографируют своих питомцев с подписями «Свободу толстым котам!».

Щедрые подписчики Галина готовы поделиться с ним даже бонусными милями. «Михаил Галин, я готова поделиться милями. Котиков нельзя обижать. Надеюсь, новые мили «Аэрофлот - Российские авиалинии» обнулять не будет», - пишет Моника Дюсуше. Еще один пользователь предлагает поделиться бонусными милями другой авиакомпании.

Ну что тут добавишь? Пока мы едины и неравнодушны, никакие происки «Аэрофлота» нам не страшны.