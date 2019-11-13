В России предложили наказывать банки за жестокость при взыскании долгов

11:27

Депутат Госдумы Наталья Костенко внесла законопроект о привлечении к административной ответственности за некорректную работу соотрудников банков и МФО при взыскании с россиян просроченных задолжностей. Парламентарий рассказала о своей инициативе "Парламентской газете".

Как рассказала Костенко изданию, вступивший в силу 1 января 2019 года закон по ограничению деятельности коллекторов, которые злоупотребляли своими полномочиями, принимался с надеждой законодателей на добросовестность банков и МФО, поэтому в КоАП была сделана оговорка, что эта норма распространяется только на коллекторов, но не на кредитные организации.

Однако оказалось, что банки и МФО ведут себя ничуть не лучше коллекторов. "Практика жизни показала, что на самом деле сами участники финансового рынка, которые работают с задолженностью, нередко пренебрегают правами граждан. Точно так же, как и коллекторы, они звонят клиентам, когда хотят, угрожают <…> В общем, оказывают неправовое давление", — рассказала Костенко.

По ее словам, за первое полугодие в Банк России поступили более трех тысяч жалоб на кредитные организации из-за нарушений при взыскании долгов, а в Федеральную службу судебных приставов направили порядка полутора тысяч обращений, после чего возбудили 42 административных дела.

Однако, как считает Костенко, перспектива таких дел крайне туманна. "Суды, несмотря на грубые нарушения банками и МФО порядка взыскания задолженности, прекращают производства о привлечении кредитных организаций к административной ответственности", — прокомментировала она.

Для решения этой проблемы, пояснила Костенко, из КоАП необходимо убрать формулировку, которая не дает штрафовать банки и МФО за нарушения при взыскании с россиян просроченных задолженностей.

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.