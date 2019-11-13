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В России предложили наказывать банки за жестокость при взыскании долгов

11:27 13.11.2019
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Депутат Госдумы Наталья Костенко внесла законопроект о привлечении к административной ответственности за некорректную работу соотрудников банков и МФО при взыскании с россиян просроченных задолжностей. Парламентарий рассказала о своей инициативе "Парламентской газете".

Как рассказала Костенко изданию, вступивший в силу 1 января 2019 года закон по ограничению деятельности коллекторов, которые злоупотребляли своими полномочиями, принимался с надеждой законодателей на добросовестность банков и МФО, поэтому в КоАП была сделана оговорка, что эта норма распространяется только на коллекторов, но не на кредитные организации.

Однако оказалось, что банки и МФО ведут себя ничуть не лучше коллекторов. "Практика жизни показала, что на самом деле сами участники финансового рынка, которые работают с задолженностью, нередко пренебрегают правами граждан. Точно так же, как и коллекторы, они звонят клиентам, когда хотят, угрожают <…> В общем, оказывают неправовое давление", — рассказала Костенко.

По ее словам, за первое полугодие в Банк России поступили более трех тысяч жалоб на кредитные организации из-за нарушений при взыскании долгов, а в Федеральную службу судебных приставов направили порядка полутора тысяч обращений, после чего возбудили 42 административных дела.

Однако, как считает Костенко, перспектива таких дел крайне туманна. "Суды, несмотря на грубые нарушения банками и МФО порядка взыскания задолженности, прекращают производства о привлечении кредитных организаций к административной ответственности", — прокомментировала она.

Для решения этой проблемы, пояснила Костенко, из КоАП необходимо убрать формулировку, которая не дает штрафовать банки и МФО за нарушения при взыскании с россиян просроченных задолженностей.

Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 16:46
Гость: такс

Утюги можно только доцентам Наполеонам
13.11.2019, 14:40
Гость: Сердечник

в америке дают кредиты всем подряд, потому что уверены что взыщут если что
а тут чуть что так сразу ноют что "жестоко"
13.11.2019, 14:21
Гость: Ленивый

...В этот закон добавить бы пункт, что суд не может назначить компенсацию на проценты, превышающие "ставку рефинансирования", т.к. всю остальную сумму "процентов" можно смело считать "необоснованным обогащением"... :)
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