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Штрафы за хулиганство в России будут увеличены в пять раз

10:20 13.11.2019
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Правительство предлагает в пять раз увеличить штрафы за хулиганские действия. Как пишет газета "Ведомости", новые штрафные санкции прописаны в проекте новой редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, отправление естественных потребностей в общественном месте будет квалифицировано как мелкое хулиганство со штрафом до 3000-5000 тысяч рублей (сейчас штраф составляет 500-1000 рублей) или обязательными работами на срок до 40 часов. 

Согласно новой редакции КоАП под понятие "общественное место" попадают улицы, парки, аэропорты, вокзалы, общественный транспорт и его остановки, а также подъезды, лифты, крыши, чердаки и подвалы.

В целом число глав в той части кодекса, которая формулирует составы административных нарушений, возрастет с 16 до 35.

Это связано с переформатированием составов: например, в отдельную главу вынесут правонарушения, связанные с избирательными правами.

Среди принципиально новых пунктов в новой редакции КоАП появятся статьи за выгул собак опасных пород без намордника и поводка в общественных местах, а также нарушение права на пользование государственным языком либо республик. Таким правонарушителям придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей. Должностных лиц планируют привлекать к ответственности за дискриминацию, а санкция за оскорбления составит до пяти тысяч рублей (10-25 тысяч для должностных лиц).

Также в планах добавить новую статью — воспрепятствование адвокатской деятельности. Так, за попытки помешать защитнику осуществить свои профессиональные полномочия, в том числе неправомерный отказ в предоставлении ему информации, будет грозить штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей (должностным лицам — от пяти до десяти тысяч).

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 19:32
Гость: не являются частной территорией

ТСЖ или СНТ? А территории РЖД частной собственностью являются?
13.11.2019, 19:27
Гость: Ваш дом - это ваше частное место

Уже нет. Прецеденты есть: поукрил на балконе или твой курятник, сельскому жителю, своим шумом тревожит соседей СНТ...
13.11.2019, 19:23
Гость: Вопрос уже решен:

чем меньше граждан, тем лучше.
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