Руководство ростовского главка ФСИН задержали из-за разглашения гостайны
Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.
Даххаеву инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну. Сколько заместителей начальника ГУ ФСИН задержаны вместе с ним, пока не уточняется.
«Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», - пояснил Максименко. По его словам, можно прогнозировать, что будут также предъявлены обвинения в коррупции.
Заместитель директора уточнил, что это была совместная спецоперация ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН.
Статья 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.
В октябре по запросу Генпрокуратуры России во Франции задержали объявленного в международный розыск бывшего замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина.