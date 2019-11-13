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Руководство ростовского главка ФСИН задержали из-за разглашения гостайны

13:59 13.11.2019
Фото с сайта 61.fsin.su
Фото с сайта 61.fsin.su
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Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Даххаеву инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну. Сколько заместителей начальника ГУ ФСИН задержаны вместе с ним, пока не уточняется.

«Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», - пояснил Максименко. По его словам, можно прогнозировать, что будут также предъявлены обвинения в коррупции.

Заместитель директора уточнил, что это была совместная спецоперация ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН. 

Статья 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В октябре по запросу Генпрокуратуры России во Франции задержали объявленного в международный розыск бывшего замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 19:41
Гость: Либералы

Все имеет свою цену. За что ж вы так эффективных бизнесменов? Не надо кошмарить бизнес.
13.11.2019, 17:00
Гость: Контрразведчик

Вертухаев засекли.)
13.11.2019, 15:52
Гость: Отказ от расстрельной статьи и его следствие:

Гостайнам страны неслучаен капут:
Семь лет же всего максимально дают
При власти, советской пришедшей на смену,
За 'вышки' достойную прежде измену!
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