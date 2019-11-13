Руководство ростовского главка ФСИН задержали из-за разглашения гостайны

13:59

Начальник ГУ ФСИН по Ростовской области Муслим Даххаев и его заместители задержаны по подозрению в разглашении государственной тайны. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель директора ФСИН Валерий Максименко.

Даххаеву инкриминируется разглашение сведений, составляющих гостайну. Сколько заместителей начальника ГУ ФСИН задержаны вместе с ним, пока не уточняется.

«Сейчас ведутся следственные действия, по итогам которых будет приниматься решение и о задержании, и о предъявлении обвинения, и об аресте», - пояснил Максименко. По его словам, можно прогнозировать, что будут также предъявлены обвинения в коррупции.

Заместитель директора уточнил, что это была совместная спецоперация ФСБ и управления собственной безопасности ФСИН.

Статья 283 УК РФ («Разглашение государственной тайны») предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

В октябре по запросу Генпрокуратуры России во Франции задержали объявленного в международный розыск бывшего замначальника Центра связи ФСИН Павла Щетинина.