СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году

12:56

Следственный комитет России завершил расследование дела о крушении Boeing 737-500 в Казани в 2013 году, где погибли 50 человек, пишет РИА Новости.

Авиакатастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Следовавший из Москвы борт авиакомпании "Татарстан" разбился при посадке в международном аэропорту "Казань", жертвами стали 44 пассажира и шесть членов экипажа.

Как выяснили следователи, причиной аварии стали ошибочные действия командира Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. В ведомстве, в частности, рассказали, что командир ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом второй пилот управление на себя не принял.

"Командир при нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение", — резюмировали в СК РФ.

Уголовное преследование Салихова и Гуцула прекратили в связи с их смертью. Обвинения предъявлены замгендиректора ОАО "Авиакомпания "Татарстан" Валерию Портнову, шеф-пилоту авиакомпании Виктору Фомину и руководителю Татарского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Шавкату Умарову.

Портнова и Фомина обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек, Умарова — в халатности, приведшей по неосторожности к смерти двух или более человек.

Специалисты провели судебно-медицинские, молекулярно-генетические, химические и технико-криминалистические экспертизы (а также другие судебные), допросили более 200 свидетелей и потерпевших. Все данные подтвердили версию следствия.

Уголовное дело направили прокурору.