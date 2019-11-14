Пенсионерка из Алтая объяснила падение на колени перед Медведевым подножкой

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Пенсионерка из алтайского села Санниково рассказала, что встала на колени перед Медведевым из-за подножки охраны премьера.

«Я не собиралась падать на колени. Это силовики. Они не пропускали. Получилось так, что я пробегала вперёд, и подножку поставили. И получилось, как будто я встала на колени. Это специально поставили подножку, чтоб меня унизить сильно. Там возле силовиков и другие стояли люди — из администрации», - рассказала Татьяна Кадукина телеграм-каналу «Подъем».

В ходе рабочего визита Дмитрия Медведева в Алтайский край, во время прогулки по селу Санниково, одна из местных жительниц прошла через охрану и упала перед главой правительства на колени. Женщина пожаловалась на то, что с 2016 года в многоквартирном доме, где она проживает, из-за некорректной работы газовой котельной отсутствует горячая вода. По словам пенсионерки, из-за этого у нее ухудшилось состояние здоровья.

Татьяна Кадукина также рассказала, что губернатор региона Виктор Томенко, как и пообещал ей Дмитрий Медведев, навестил ее и заверил, что горячее водоснабжение в её доме будет восстановлено в следующем году.

«Он занялся плотно сейчас по горячей воде. Говорит, что будет, но не в ближайшее время, а, может быть, к весне или к следующему отопительному сезону.