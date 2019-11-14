«Амурский стрелок» признался, что никто его не смог бы остановить

Расчеловечивание происходит и сейчас, этому подверглись все слои общества. ВИДЕО

Даниил Засорин. Фото с vk.com/Globallookpress

Не успела общественность отойти от истории «Керченского стрелка», как новостные ленты заполонили подробности еще одной аналогичной истории. В относительно спокойном Благовещенске утром 14 октября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства Даниил Засорин расстрелял своих сокурсников и погиб сам.

Парень сильно опоздал на занятия, и молодая учительница не хотела его пускать. Тогда он сходил за заранее принесенном и припрятанном в туалете ружьем, вернулся в аудиторию, вытолкал преподавательницу и навел ствол на одногруппнков.

Не все поначалу восприняли угрозы тихони-студента всерьез. «Он достал ружье, буквально вытолкал учительницу за дверь и начал стрелять», - передает «Свободная пресса» слова соучеников Засорина. — Как только мы ружье увидели, все попрятались под парты. А Лёха (погибший Алексей Голубничий) остался сидеть, как ни в чем не бывало. Он его спросил, „что, не страшно?“, Лёха ответил — „да мне всё равно“. Видать, не верил, что Данил стрельнет. А он стрельнул».

Выдворенная стрелком учительница тут же вызвала полицию. Но сначала на место происшествия прибыл находившийся поблизости наряд ДПС. «К наряду ДПС ГИБДД, находящемуся на маршруте патрулирования в районе улиц Шевченко-Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в рядом расположенном колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвёл выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь», - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Амурской области.

К приезду полиции двое были убиты, третий ранен. Вызвавший огонь на себя Алексей Голубничий погиб. Даниил Засорин тоже был мертв: по официальной версии он поконсил с собой. «В 11 часов были доставлены два ребенка 17-ти лет после происшествия с диагнозом „огнестрельные ранения“. У одного ребенка травмирована шея, затылочная область. У другого ребенка огнестрельное ранение таза в ягодичной области. Дети прооперированы, один находится в реанимации в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести», — сообщил руководитель центра политравмы Амурской областной детской клинической больницы Владимир Дудкин.

Даниил Засорин был тихим парнем, учился на компьютерщика. Жил в благополучной полной семье с младшим братишкой, правда, отец ему не был родным. Именно отчим прибрел ему ружье 12-го калибра для охоты. Одногруппники утверждают, что в колледже Данилу другие студенты унижали уже четыре года. Якобы даже изнасиловали прямо в одной из аудиторий его девушку – правда, заявлений в полицию на этот счет не поступало.

По следам происшествия в Благовещенске возбуждено еще два уголовных дела - о необеспечении надлежащей охраны и о халатности должностных лиц. Об этом сообщил на расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Амурской области руководитель управления СК по региону Станислав Белянский, которого цитирует ТАСС. «Разберемся с частным охранным предприятием и дадим оценку должностным лицам колледжа, которые не обеспечили надлежащую охрану учеников», - сказал Белянский, добавив, что следователи уже допросили свыше 60 человек, включая родителей стрелявшего, студентов и педагогов. Также с места происшествия изъято оружие, оно зарегистрировано на стрелявшего».

Обнаружены многочисленные нарушения и в плане обеспечения безопасности в колледже, где разыгралась трагедия. Например, там не было металлоискателя. В любом случае, факт пронесения Засориным внутрь ружья лежит на совести охранниика. Уже задержан сотрудник частной охранной организации "Сириус-А", который осуществлял охрану учебного корпуса, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

Ну и, естественно, следствие работает с родными и знакомыми Даниила Засорина, устанавливая, что же подвигло его на роковой шаг. Уже найдена наговоренная им аудиозаписка, где он намекает, что остановить его было нельзя. «Никто бы не смог это остановить из тех, кого будут обвинять по телеку, когда это произойдёт. Вот. Поэтому думайте в эту сторону. Ещё, конечно, обидно, почему именно я, почему именно здесь, почему именно сейчас, - цитирует его Telegram-канал Baza. – Если бы я сейчас позвонил бы Дане (другу стрелка), я бы ему сказал: "Завтра это произойдёт". Ну и что бы он сделал? Позвонил бы в полицию? Позвонил бы моим родителям? Я бы им профессионально [наплел], что мы с Даней перестали общаться. Может, он там спился».

Рассуждать о причинах стрельбы можно много, но главная из них – кризис буржуазных ценностей, к которым мы, увы, с таким азартом двигались минимум последние 30 лет. Именно таким сомнительным способом протестовали против капитализма, например, сюрреалисты. В одном из их программных манифестов было четко сказано: «Ни для кого не секрет, что сюрреализм объявил своим принципом абсолютный бунт, безграничное неподчинение и узаконенную диверсию, полагаясь на одно лишь насилие. Самый простой сюрреалистический акт состоит в том, чтобы выйти на улицу с револьвером в руке и палить в толпу, покуда хватит сил».

Сугубо идеологическими причинами объясняет действия «амурского стрелка» ректор МПГУ Евгений Спицын. «На самом деле это имеет глубинные корни и основания, которые зиждятся прежде всего на сломе той традиционной системы, которая у нас существовала в годы советской власти. Расчеловечивание происходит и сейчас, - заметил он в интервью Накануне. – Этому подверглись все слои общества.

Еще тут надо иметь в виду общее психологическое состояние нашего общества. Оно, по большому счету, больно. У нас пропала радость бытия, когда человек человеку был другом, товарищем и братом. Мы в советском обществе о таком даже подумать бы не могли – да, у нас бывали конфликты, но они никогда не носили такой смертоубийственный характер. Я вам больше того скажу – в принципе преступность была ниже. Тогда на численность населения в 300 млн человек убийств в год совершалось примерно 19 тыс.

Сейчас в современной России меньше, чем на 150 млн, совершается 40 тыс. убийств. Это к вопросу о нравственности и о том, какую роль играет идеология».