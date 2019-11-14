В СК рассказали подробности стрельбы в благовещенском колледже

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Во время стрельбы в благовещенском колледже в здании находились более 150 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя областного СК Станислава Белянского.

По его словам, на входе в корпус, где произошел инцидент, не был установлен металлодетектор.

"Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания", — заявил Белянский.

Он также отметил, что из учебного заведения уже изъяты записи с камер видеонаблюдения.

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В результате погиб его ровесник, еще три человека ранены. Пострадавших прооперировали, состояние одного оценивается как тяжелое. Сам стрелок покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог был конфликт со сверстниками.