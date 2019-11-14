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В СК рассказали подробности стрельбы в благовещенском колледже

10:46 14.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Во время стрельбы в благовещенском колледже в здании находились более 150 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя областного СК Станислава Белянского.

По его словам, на входе в корпус, где произошел инцидент, не был установлен металлодетектор.

"Именно в этом корпусе рамки нет. Это обстоятельство будет отдельно проверяться, будем разбираться, как производилась охрана здания", — заявил Белянский.

Он также отметил, что из учебного заведения уже изъяты записи с камер видеонаблюдения. 

В четверг 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства. В результате погиб его ровесник, еще три человека ранены. Пострадавших прооперировали, состояние одного оценивается как тяжелое. Сам стрелок покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений". По предварительным данным, причиной трагедии мог был конфликт со сверстниками.

Темы: Происшествия, Чрезвычайные происшествия, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.11.2019, 17:35
Гость: Татьяна Алексеевна

Буду ждать статью про это убийство. Пока ничего не понятно.
14.11.2019, 17:35
Гость: Время Ч.

Про изнасилование сам придумал?
14.11.2019, 16:39
Гость: больное общество

Причина таких трагедий в отсутствии нормальных человеческих отношений и уважения между людьми в РФ.Т.е. одни себя считают выше других.
Все комментарии (13)
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