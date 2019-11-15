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Мединский: «Если вам нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?»

09:37 15.11.2019
министр культуры
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Министр культуры Владимир Мединский на Культурном форуме в Петербурге 14 ноября ответил на вопрос о доценте Соколове, признавшемся в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

«У кого чего болит. Раньше все спрашивали про Джокера, а теперь про Олега Соколова. Если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?», - приводит слова министра Фонтанка.ру.

Журналисты поинтересовались также, почему имя Олега Соколова исчезло с сайта Российского военно-исторического общества. На что Владимир Мединский ответил, что сожалеет, что на таком «замечательном мероприятии», как Культурный форум, отдельные СМИ и журналисты «занимаются безбожным хайпом на человеческой трагедии» и задают подобные вопросы.

Бывший доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки вуза. 9 ноября его задержали, когда он упал в реку Мойку с рюкзаком с частями тела убитой.

11 ноября бы л подписан приказ об увольнении Олега Соколова из СПбГУ «за аморальный поступок», сообщает Петербургский дневник. «Трудовой договор с О.В. Соколовым был расторгнут в соответствии с п.8, ч.1, ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации», – сказано на сайте университета. Согласно Трудовому кодексу, данный пункт звучит как «Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы».  

Темы: Покушение на убийство должностного лица, Резонансные убийства и покушения в России
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Комментарии читателей
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15.11.2019, 16:32
Гость: Евгений В

В правительстве и во власти кремля других нет, они все одинаково чужды России. Они нажились на России достаточно до третьих колен, и уехали бы все из России, сняли бы с нее свои удушающие щупальцы. Ясно же, как день всему народу. Сколько можно травить страну.
15.11.2019, 15:37
Гость: Гость

Сидел думал какой джокер мне нравится? О чем он говорит, джокер у картежников или где? Оказывается, он нам рекламирует какую-то очередную голливудскую нетленку. Отстал я, спасибо Мединскому, просветил. Нет, реально эти либероты в правительстве такие тяжелые или их там пытают электричеством и тяжелыми наркотиками?
15.11.2019, 13:37
Гость: ???

Сравнение явно притянуто за уши. Мединский иногда сначала говорит, а потом думает Или делает ,а потом думает,это что касается доски Маннергейму.
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