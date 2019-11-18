Слуцкий предложил Бутиной работу в комитете Госдумы по международным делам

15:29

Бутина во время интервью после освобождения. Стоп-кадр из видео в YouTube

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Марии Бутиной, освобожденной из американской тюрьмы, предложили работать в комитете Госдумы по международным делам.

По словам Москальковой, предложение поступило от председателя международного комитета Госдумы Леонида Эдуардовича Слуцкого, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Мария Бутина является создательницей общественного движения «Право на оружие». Она въехала в США по студенческой визе (училась в университете в Вашингтоне), а 15 июля 2018 года ее арестовали. Минюст США предъявил Бутиной обвинения в преступном сговоре для работы в США «в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора».

Следствие считает, что Бутина занималась конспиративной деятельностью в пользу России, действовала в качестве агента российского чиновника и «использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США».

В итоге Бутина пошла на сделку с прокуратурой и заявила, что действовала под руководством российского официального лица, а ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

26 апреля 2019 года суд приговорил ее к 18 месяцам тюремного заключения, 9 месяцев из которых она провела в заключении в ожидании вердикта суда. Осенью Бутина была депортирована из США и вернулась в Россию.