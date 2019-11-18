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Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы ингушского Центра «Э»

12:11 18.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Басманный суд Москвы заочно санкционировал арест мужчины, обвиняемого в убийстве начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Картоева Курейша Ахметовича меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Как уточнила Царева, Картоеву заочно предъявлено обвинение в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия. Обвиняемый объявлен в международный розыск.

Начальник Центра по противодействию экстремизму ингушского МВД Ибрагим Эльджаркиев и его брат Абдулахмед, работавший врачом, были убиты 2 ноября в Москве. По данным следствия, в них выстрелили не менее 10 раз.

Темы: Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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18.11.2019, 17:59
Гость: srha

"суд заочно арестовал"... - это по русски? (это русский суд?)
18.11.2019, 17:01
Гость: н-Стожар

Ранения тазобедренных СМИ подтвердило.расстрел на смерть тоже.типа пристрили ненасмерть вооруженного стрелка,в грудь,ногу и плечо,а тот с последних сил себя самоубил.что детки непростые говорят выплаты родителям ранетых в тазобедренную по2 млн.рублей.и тема наказания насильников отстрнлом яиц тоже всплыла!видать верные записи с камеры где депс расстрелял пацана скорчившегося с оружием в руках и запись ,моментально затертую после опубликования комента на рт,где тот орёт про изнасилование девки ,а ему что .......короче безнадега ей подавать на непростых деток...,таких много в рф.она на него ответку поведала,просто русских больше нет!любой из нас тока глаза отведет.....
18.11.2019, 15:28
Гость: Еще

убили, а уже ошкурили.
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