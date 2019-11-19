Остановят ли домашних тиранов защитные предписания?

По мнению Минюста, занижающего масштабы семейного насилия, мужчины страдают от дискриминации больше, чем женщины

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Проблема домашнего насилия стоит в современной России очень остро. То и дело в новостной ленте всплывают леденящие подробности, касающиеся жертв семейных тиранов. Так, совсем недавно был вынесен приговор Дмитрию Грачеву, отрубившему из-за ревности обе кисти рук своей жене Маргарите в декабре 2017 года. Несмотря на некоторые отклонения в психике, мужчина совершал преступление в здравом уме и твердой памяти, заранее и тщательно его планируя. Так что полученные им 14 лет колонии строго режима видятся вполне заслуженными.

Как ни странно, даже на фоне таких громких дел Министерство юстиции убеждено, что домашнее насилие не является серьезной проблемой в стране, а «масштабы его дискриминационного воздействия на женщин достаточно преувеличены», сообщает «Коммерсантъ». Из-за этого ведомство не видит необходимости в отдельном законе о домашнем насилии, поскольку ответственность за различного рода посягательства на жизнь и здоровье уже предусмотрена в Уголовном и административном кодексах РФ.

Такая позиция высказана в официальном ответе замминистра юстиции Михаила Гальперина Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ), где рассматриваются дела четырех жертв домашнего насилия, включая как раз Маргариту Грачеву. Началось все с того, что все четыре пострадавшие жительницы России написали жалобы в ЕСПЧ на неспособность российских властей защитить их от домашнего насилия и дискриминации.

В ответ суд направил правительству РФ ряд вопросов: есть ли в стране законодательная база для наказания за все формы домашнего насилия и обеспечения гарантий для жертв; признают ли российские власти серьезность и масштабы проблемы домашнего насилия и связанной с ним дискриминации женщин; есть ли в стране системная проблема нарушения прав женщин и требует ли она общих мер.

В ответе Минюста говорится, что пострадавшие женщины своими жалобами пытаются «неверно истолковать общую ситуацию с домашним насилием в России» и «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации».

Не менее странный вывод сделан и о жертвах дискриминации: в министерстве считают, что мужчины в случаях домашнего насилия страдают от дискриминации больше, так как «они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола». Доказательств тому, что насилию в семье подвергаются преимущественно женщины, нет, заявили в Минюсте. Мало того, жертв домашнего, мнению ведомства, среди мужчин… больше, чем среди женщин.

Адвокат Маргариты Грачевой Мари Давтян окрестила резолюцию Минюста «каким-то троллингом, который даже невозможно обсуждать всерьез». Параллельно она рассказала, что по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в данный момент готовится отдельный законопроект, посвященный проблеме насилия со стороны близких родственников. В работе над документом приняли участие члены Совета при президенте РФ по правам человека, депутаты Госдумы и правозащитники.

Мари Давтян рассказала, что, возможно, в России появятся защитные предписания, которые запретят агрессору приближаться к жертве и преследовать ее, а также выдавать их по заявлению жертвы. «Такая мера предусматривает запрет на насилие, запрет на преследование жертвы, и, если они проживают на разной жилплощади, — запрет приближаться, - рассказала Давтян «Росбалту». В проекте прописано, что полицейское предписание выдается незамедлительно сроком на два месяца.

Основная его задача, на первых порах защитить жертву от повторной агрессии. Этого времени должно хватить, чтобы, при необходимости, оформить судебное предписание, которое будет действовать до полугода с возможностью продления».

Защитные предписания суда позволяют выселить агрессора из совместногог с жертвой жилья, а также обязать его вернуть ее вещи. При нарушении предписания предусмотрена ответственность, границы которой пока находятся в стадии рассмотрения. «Мы предлагали ввести административную ответственность за первый случай и уголовную — за повтор, - говорит Давтян. - Сейчас в документе остался только административный арест на 15 суток. Уголовной ответственности за нарушение защитного предписания нет».

Для жертв семейного насилия, у которых нет своего жилья, предусмотрены кризисные центры, где можно на время укрыться. Количество последних определяют сами регионы, поэтому оно сильно разнится. Кроме того, открываются центры психологической помощи потерпевшим, получить которую бесплатно могут неимущие.

Сейчас основной задачей законопроекта является координация действий кризисных центров, полиции и медиков. «Например, в полицию поступает заявление, - продолжает Мари Давтян. – Сотрудник выдал защитное предписание. Он как минимум сразу должен предоставить информацию о кризисных центрах, где могут помочь. Кризисный центр, соответственно, когда к ним поступает пострадавшая, должен иметь возможность обмениваться информацией с полицейскими. Или, может, потерпевшая обратилась сразу не в полицию, а к медикам. Медики тоже должны дать информацию о кризисных центрах. Сотрудники должны взаимодействовать друг с другом по каждому случаю».

По инициативе Валентины Матвиенко, документ о защитных предписаниях должен быть готов к 1 декабря. Следом его внесут на обсуждение в Госдуму.