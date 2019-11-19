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ЕГЭ по истории планируют сделать обязательным

17:46 19.11.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Минпросвещения РФ рассматривает возможность сделать историю обязательным предметом на ЕГЭ. Это может произойти в тестовом режиме в ряде регионов уже в 2022 году. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева в ходе форума «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования», который прошел в Казани.

«Думаю, что в 2022 году мы сможем говорить о „пилотах“ уже именно по истории», — приводит ее слова ТАСС.

Министр также напомнила, что с 2020 в ряде регионов также начнут проводить ЕГЭ по иностранным языкам — пока тоже в пилотном режиме.

Форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» прошел в Казанском федеральном университете. На площадке форума также проходят III Съезд учителей истории и обществознания Татарстана и выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания. Участники этих мероприятий планируют обсудить вопросы по подготовке к грядущим ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию.

Темы: Образование в России, Реформа образования в России
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 00:18
Гость: Гость

На это вся надежда. Достали уже.
19.11.2019, 22:52
Гость: евразиец

А как же Нестор и повесть временных лет?
19.11.2019, 22:51
Гость: евразиец

А эти люди историки? Я тоже много чего могу насочинять и назвать это ИСторией.Например что Иван Грозный был женщиной,Павел не сын Петра Третьего,Гитлер сбежал в Аргентину.
Все комментарии (15)
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