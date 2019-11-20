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Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году

06:46 20.11.2019
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Федеральные и региональные органы власти прекратят прием россиян к 2024 году, пишет газета "Известия" со ссылкой на готовящийся законопроект Минэкономразвития.

Как сообщает издание, после 2024 года весь функционал будет переложен на Многофункциональные центры (МФЦ). Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.

По словам замглавы Минэкономразвития Саввы Шипова, нововведения закладывают "новую философию взаимодействия человека с государством". Согласно документу, граждане смогут получать помощь в центрах по экстерриториальному принципу – вне зависимости от места прописки и пребывания. При этом все услуги станут доступны в электронной форме.

Другим плюсом нововведения называется возможность не заполнять заявления самостоятельно — эту функцию будут выполнять сотрудники МФЦ по умолчанию.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность подать комплексное заявление сразу на несколько услуг. Ожидается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Темы: Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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20.11.2019, 13:17
Гость: - Доживём ли мы до коммунизма?

— Нет, дорогой товарищ, не доживём. — А дети? — А вот дети... Детей жалко!
20.11.2019, 11:52
Гость: ?

Либо граждан не будет-либо...я так Думаю!
20.11.2019, 11:18
Гость: евразиец

многие жалуются на " МФЦ" ,что коррупции стало больше.Сотрудник МфЦ не несет никакой ответственности за ваши документы,как прохожему отдать. Наши много чего планируют.
Все комментарии (6)
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