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Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров

08:55 20.11.2019
Фото из Фейсбука Михаила Галина
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Минтранс РФ планирует рассмотреть возможность введения доплаты за домашних животных, вес которых превышает максимально допустимый для провоза в ручной клади в самолете, пишет "Интерфакс" со ссылкой на замглавы ведомства Александра Юрчика.

По его словам, сначала ведомство проверит, есть ли необходимость менять правила и, возможно, будет введена доплата за перевес.

Ранее с предложением установить единые нормы и возможность доплачивать за перевес животных выступило общество Объединения пассажиров. 

Однако, как отметил Юрчик, установить единые нормы в случае провоза животных достаточно затруднительно, так как существует большое количество модификаций воздушных судов. "И установить единую норму - это только создать дополнительные проблемы пассажирам. Поэтому мы устанавливаем некие единые общие требования, а каждая авиакомпания в зависимости от своей политики, возможностей, эксплуатируемых воздушных судов, устанавливает их более конкретно", - добавил Юрчик.

Комментируя историю с "толстым котом" Виктором, которого не разрешили пронести как "ручную кладь" на борт "Аэрофлота", он отметил, что проблема с весом животных существует. В данном случае и представители авиакомпании, и пассажир вели себя некорректно, считают в ведомстве. 

В начале ноября пассажир "Аэрофлота" опубликовал пост в соцсеть, рассказав, что компания потребовала сдать его кота Виктора в багаж, так как вес животного превышал установленные нормы перевозки животного в салоне. В связи с этим пассажир при досмотре подменил кота на другого, чей вес подходил по параметрам. Таким образом, он смог провести животное в салоне. После этого "Аэрофлот" исключил пассажира из программы лояльности и аннулировал все его мили (370 тысяч), которые он налетал за 14 лет.

Этот случай получил широкую огласку, в сети появилась петиция в защиту "толстого кота".

Сегодня каждая авиакомпания устанавливает собственные правила перевозки домашних животных.

Темы: Авиасообщение в России, Министерство транспорта РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.11.2019, 12:37
Гость: Запретить

перевозку скотины общественным транспортом. Любите их у себя дома.
20.11.2019, 12:36
Гость: так

так чиновники любят решать проблемы которых нет. так хоть можно отмазаться почему не решаются реальные проблемы.
20.11.2019, 12:22
Гость: Шило

Идиотизм! У нас,что сотнями слонов и бегемотов перевозят!?
Все комментарии (7)
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