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Суд в Вене согласился выдать России бывшего чиновника Минкульта Бориса Мазо

14:16 21.11.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Земельный суд Вены по уголовным делам решил экстрадировать бывшего чиновника Минкультуры РФ Бориса Мазо в Россию. Об этом сообщает «Интерфакс».

Суд принял такое решение 15 октября, но оно не вступило в силу, поскольку Мазо подал апелляцию. Она будет рассмотрена в январе 2020 года.

В суде сообщили «Интерфаксу», что также рассматривают запрос об экстрадиции Мазо в Испанию, но решение по этому вопросу не принято.

В России Бориса Мазо объявили в международный розыск по делу о хищении средств при строительстве зданий Эрмитажа. В Испании его подозревают в легализации денежных средств. Мазо попросил политическое убежище в Австрии из-за уголовного преследования в России.

Темы: Россия, Австрия, Международные отношения
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Комментарии читателей
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21.11.2019, 16:22
Гость: Ну,

Бора, теперь держись!
Если подловят, повесят всех собак.
21.11.2019, 15:52
Гость: ´

Теперь попадет в подвалы Садо и начнется...
21.11.2019, 15:14
Гость: Популярный товарищ

Столько прокуратур интересуется им.
Все комментарии (5)
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