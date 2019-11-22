СК попросил суд отправить под домашний арест главу Чехова

15:03

В Бабушкинский суд города Москвы поступили материалы, в которых Следственный комитет России просит отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.

Напомним, Кононова была задержана по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения. По словам представителей СК, в ходе допроса она дала признательные показания, сообщает ТАСС.

Следствие считает, что в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества - здание площадью 330 кв. м и кадастровой стоимостью свыше 7,3 млн рублей.