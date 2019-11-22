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СК попросил суд отправить под домашний арест главу Чехова

15:03 22.11.2019
Фото: Администрация городского округа Чехов
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В Бабушкинский суд города Москвы поступили материалы, в которых Следственный комитет России просит отправить под домашний арест главу подмосковного города Чехова Марину Кононову.

Напомним, Кононова была задержана по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере с использованием должностного положения. По словам представителей СК, в ходе допроса она дала признательные показания, сообщает ТАСС.

Следствие считает, что в результате действий чиновницы из муниципальной собственности незаконно выбыл объект недвижимого имущества - здание площадью 330 кв. м и кадастровой стоимостью свыше 7,3 млн рублей.

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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22.11.2019, 19:47
Гость: всех

Это не первый арестованный глава из городов Московской области,сколько их уже было.
Зачем СК мелочится, нужно арестовать сразу всех глав подмосковных городов,а дело найдется на каждого.
22.11.2019, 17:44
Гость: YUM

А из какого произведения глава?
В "Вишнёвом саду", в "Трёх сестрах" вроде бы только сцены.
22.11.2019, 17:08
Гость: Москва

Да что ж у них лица то, как под копирку - протокольные!
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