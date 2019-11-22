Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду

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Сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству 19-летнего студента, который устроил стрельбу в Амурском колледже, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя генпрокурора России Игоря Ткачева.

Однако, как уточнил Ткачев, сотрудники призывной комиссии не сочли нужным предупредить об этом учебное заведение.

"Ссылаются на свои ведомственные инструкции, что запрещено разглашать эти данные. В связи с этим мы с военными прокурорами проверим в том числе работу военных комиссариатов в этом плане и дадим оценки", — заявил Ткачев.

Также, по словам Ткачева, у прокуратуры Амурской области появились претензии к региональному правительству по вопросам качества организации обучения и профессиональной подготовки психологов. В частности, к охране учебных заведений.

"Людей принимают, не имеющих ни квалификации, ни соответствующей подготовки. Есть претензии к органам контроля, в части Росгвардии", — подчеркнул он.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. Погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой.

СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

Также возбуждены дела о халатности сотрудников колледжа и ненадлежащей охране. Сотрудник и гендиректор охранявшего колледж ЧОПа арестованы.