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Группировки боевых роботов появятся в России через пять лет

10:45 23.11.2019
Гусеничная автономная платформа "Маркер"
Скриншот с YouTube
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К 2025 году в России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способные решать боевые задачи.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на представителей оборонно-промышленного комплекса, предполагается, что к этому времени будут созданы порядка пяти машин, которые смогут действовать автономно с минимальной помощью операторов.

На текущий момент технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер". 

"Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года. К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил", - цитирует агентство слова своего собеседника.

Пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи. Все они будут обладать высокой автономностью.

"Это не как раньше была одна беспилотная машина, и за ней пять человек бегают, ее обслуживают – это, наоборот, группировка из пяти роботов, и один только оператор, который заправил их, рутинно включил, и они поехали работать", -  рассказал источник издания.

По словам собеседника агентства, рассматривается возможность оснастить их стрелково-гранатометным модулем, 120-миллиметровыми минометами, уже сегодня они способны запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.

Экспериментальную робототехническую платформу "Маркер" представили на полигоне в Магнитогорске в середине октября. Ее разработчиком является НПО "Андроидная техника", платформа предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.

Темы: Вооружения в России, Робототехника
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.11.2019, 16:01
Гость: Видимо надежды даже на полицаев нет

Это и понятно, все полицаи слушают визги "кота" и стоны "европейца"
23.11.2019, 15:55
Гость: Бтр

Твой сабак настоящий, или робот??
23.11.2019, 14:39
Гость: 28 роботов

панфиловцев.
Все комментарии (14)
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