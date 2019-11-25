Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

11:15

Примерно каждый десятый россиянин заявил о решении не иметь детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", пишет "Интерфакс".

Согласно проведенному сследованию, собираются остаться бездетными 9% респондентов. Более четверти россиян (27%) планируюет иметь одного ребенка и более половины опрошенных (55%) собираются иметь двух и более детей.

Семь процентов респондентов затруднились с ответом.

При этом, мужчины чаще, чем женщины, заявляли о желании иметь пять и более детей при наличии всех необходимых условий (11% против 7% соответственно).

Опрос проводился среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет.