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Почти каждый десятый россиянин намерен остаться бездетным

11:15 25.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Примерно каждый десятый россиянин заявил о решении не иметь детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", пишет "Интерфакс".

Согласно проведенному сследованию, собираются остаться бездетными 9% респондентов. Более четверти россиян (27%) планируюет иметь одного ребенка и более половины опрошенных (55%) собираются иметь двух и более детей. 

Семь процентов респондентов затруднились с ответом.

При этом, мужчины чаще, чем женщины, заявляли о желании иметь пять и более детей при наличии всех необходимых условий (11% против 7% соответственно).

Опрос проводился среди женщин репродуктивного возраста младше 45 лет и мужчин младше 55 лет.

Темы: Общественное мнение
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Комментарии читателей
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25.11.2019, 16:13
Гость:

И на тупость! )
25.11.2019, 15:58
Гость: blog2038,.

Пенсионная система это пирамида.
Пирамида с уменьшающимся основанием сучшествовать не может.
25.11.2019, 15:42
Гость: мимо проходила

Сам то понял что написал?))))))))))
Все комментарии (15)
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