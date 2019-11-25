Москву и Владивосток захотели связать автотрассой

13:14

Новая высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Казань, строительство которой планируется начать в 2020 году, в будущем может быть продлена до Владивостока. Об этом заявил председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.

«Мы бы хотели, чтобы она [трасса Москва — Казань] дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал Петушенко.

Он напомнил, что цель «Автодора» — создать сеть магистральных скоростных дорог Север — Юг и Запад — Восток.

«В коридоре „Север — Юг“ мы уже ограничены морями: нам развиваться дальше некуда, к сожалению», — отметил он. По словам Петушенко, возможность продлить трассу будет зависеть от социально-экономического развития страны.

Руководитель «Автодора» также рассказал, что пул подрядчиков для строительства трассы уже собран. Большой интерес к проекту уже проявили инвесторы.

«У нас замечательные деловые отношения с ВТБ, ВЭБ. РФ, Газпромбанком, Сбербанком. Инвесторы интересуются достаточно активно. От многих [инвесторов] есть письменные заверения об интересе в участии», — добавил собеседник агентства.

В начале ноября глава «Автодора» назвал стоимость проезда по новой трассе Москва — Казань. Предполагается, что она составит не более 2,5 тысячи рублей для легковых автомобилей и 6 тысяч рублей для грузовых. «Это аналогично тому, что сейчас есть по М-11 [ скоростная платная трасса Москва — Санкт-Петербург]» — подчеркнул Петушенко.