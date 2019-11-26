Стала известна «настоящая причина» чеченской войны

17:06

Заместитель председателя правления Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова Анатолий Шабад в интервью «Ленте.ру» рассказал, что «настоящей причиной» чеченской войны стал отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с Джохаром Дудаевым (на тот момент являлся главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия).

Шабад отметил, что Дудаев неоднократно заявлял о желании провести с Ельциным переговоры, но тот не соглашался, так как Дудаев «позволил себе над ним издеваться».

В частности, после штурма здания парламента в Москве в октябре 1993 года Дудаев послал Ельцину письмо, в котором похвалил российского лидера за то, что он «оппозицию прижал». Шабад отметил, что на самом деле это послание являлось оскорбительным.

По его словам, Дудаев сам захватил власть путем такого военного наскока и таким образом дал понять Ельцину, что «мы с вами один не лучше другого». Именно это, заявил Шабад, и является настоящей причиной чеченской войны, так как после этого Ельцин «не желал о Дудаеве слышать».