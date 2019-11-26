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Стала известна «настоящая причина» чеченской войны

17:06 26.11.2019
Фото с сайта wikimedia.org
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Заместитель председателя правления Общественной комиссии по сохранению наследия академика Сахарова Анатолий Шабад в интервью «Ленте.ру» рассказал, что «настоящей причиной» чеченской войны стал отказ бывшего президента России Бориса Ельцина вести переговоры с Джохаром Дудаевым (на тот момент являлся главой самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия).

Шабад отметил, что Дудаев неоднократно заявлял о желании провести с Ельциным переговоры, но тот не соглашался, так как Дудаев «позволил себе над ним издеваться».

В частности, после штурма здания парламента в Москве в октябре 1993 года Дудаев послал Ельцину письмо, в котором похвалил российского лидера за то, что он «оппозицию прижал». Шабад отметил, что на самом деле это послание являлось оскорбительным.

По его словам, Дудаев сам захватил власть путем такого военного наскока и таким образом дал понять Ельцину, что «мы с вами один не лучше другого». Именно это, заявил Шабад, и является настоящей причиной чеченской войны, так как после этого Ельцин «не желал о Дудаеве слышать».

Темы: Чечня, Борис Ельцин
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Комментарии читателей
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27.11.2019, 02:42
Гость: Если

запад профинансирует а бандеровцы и прибалты захотят подзаработать.
26.11.2019, 23:42
Гость: Не надо врать

Джохар Дудаев был очень даже в Законе.
Он был татом, горским евреем.
Об этом сообщил в интервью АиФ в начале 2000-х годов Гантамиров, кровник тейпа нынешнего президента Чечни.
26.11.2019, 22:52
Гость: Там

была не война, а политические игрушки.
Армии просто не давали применять без ограничений все огневые средства.
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