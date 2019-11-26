По делу о «квартирах на ночь» задержан майор полиции

13:13

В Москве задержан бывший заместитель начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майор полиции Руслан Дейниченко (уволен в начале 2019 года по «дискредитирующим обстоятельствам»).

Задержание проводилось сотрудниками ФСБ совместно со следователями главного следственного управления СК по Москве.

Дейниченко подозревается в пособничестве предпринимателю Рафаэлю Хамидуллину (отправлен под арест в августе 2019 года), который, как считает следствие, совершил мошенничество в особо крупном размере.

В частности, экс-полицейского подозревают в превышении должностных полномочий, а также проверяют на причастность к преступлениям, имеющим отношение к операциями с недвижимостью.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в полиции, на предпринимателя и аффилированных с ним лиц в центре Москвы было оформлено несколько десятков квартир, примерно половина владельцев которых находятся в розыске как пропавшие без вести. Впоследствии, как рассказал источник, большинство квартир сдавалось как «квартиры на ночь» или переделывались под сауны.